　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

50台無人機花式表演　2019台南端午國際龍舟賽揭幕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019台南市國際龍舟錦標賽在台南運河舉行，3日晚間在循古禮祭江後，由市長黃偉哲親自主持開幕典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019台南市國際龍舟錦標賽在台南運河舉行，3日晚間在循古禮祭江後，由市長黃偉哲親自主持開幕典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南市國際龍舟錦標賽6月3日至6月7日在台南運河（安億橋至承天橋）舉行，3日晚間在循古禮祭江後，由市長黃偉哲親自主持開幕典禮，並祝福參賽的164隊伍，逾3800位參賽選手享受比賽的樂趣，也爭得挑戰的榮譽。

黃偉哲市長首先感謝天公作美，天氣非常的好，往年台南國際龍舟錦標賽開幕都在下雨，辦起活動即有些許的不便。黃偉哲指出，全台灣都有龍舟競賽，但台南的特色特別多，台南不僅是古都、運河的潮汐差距最小、運河整治有初步的成果，還有台南人熱情、好客，更有台南著名的小吃美食，所以造就了每年參賽隊伍都越來越多的台南國際龍舟錦標賽。

▲2019台南市國際龍舟錦標賽在台南運河舉行，3日晚間在循古禮祭江後，由市長黃偉哲親自主持開幕典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲重申「凡事沒有最好，只有更好！」希望龍舟賽可以越辦越好，進一步帶動整體台南的古都觀光文化。此外，更希望藉著21個駐台灣的使節團、大使、代表等來台南體驗滿滿的人情味、美食與友誼後，使台南國際龍舟錦標賽讓世界各國更多人了解、認識，並更加的喜愛。

聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）感謝台南市政府邀請他們參與如此有意義的傳統活動。誠如黃偉哲市長所說，台南不僅僅是文化古都，更是因為它的美食及人們非常的熱情的接待，讓身在異鄉的使節、代表們不覺孤單，反而感到特別溫暖。哈菁絲打趣的表示，為了打敗市府首長隊年年勝利的傳統，今年特別組成2隊前來比賽，也希望市府團隊高抬貴手，讓他們體驗一些贏得比賽的樂趣。最後，哈菁絲保證，因為台南的獨有特色，他們一定會再次，甚至多次到訪台南的。

▲2019台南市國際龍舟錦標賽在台南運河舉行，3日晚間在循古禮祭江後，由市長黃偉哲親自主持開幕典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次活動出動50台無人機，從石門國小起飛到運河表演，以龍舟競賽與端午文化為主軸，共計7個表演節目，分別為台南市市徽、鑼鼓齊鳴、龍舟划槳前行、奪標勝利、歡欣鼓舞及粽子造型等，現場驚呼連連。

體育處表示，龍舟賽不只賽程精彩，在運河旁也安排特色小吃、藝文表演及免費端午體驗活動，現場有端午文化知識的端午大學堂、端午大手作（中藥包、特色米香粽、木作DIY）及端午遊樂園活動，多項主題活動歡迎闔家大小一起來參與體驗。

ET快訊
賀一航大腸癌病逝！醫曝「5大危險徵兆」：不只有血便
賀一航大腸癌驟逝　沈玉琳上月見最後一面：每天都傳早安圖給我

關鍵字：無人機,花式表演,端午,龍舟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

50台無人機花式表演　2019台南端午國際龍舟賽揭幕

貢丸吃到飽！　嘉楠集團公益馬拉松賽後還有熱水可洗澡

全國精英盃遊程設計競賽　嘉藥觀光系喜摘雙金！

新北役前免費職訓超夯　搶搭2D電繪、室內配線課程新上路

愈熱愈要吃！　台中火鍋店加開宵夜場推「鮮蛤燉牛肉鍋」

自媒體這兩年很夯　50屏科大生進行數位行銷跨域學習

影／6月南投夜晚好精彩！戰鼓、火舞帶來全新聽覺視覺饗宴！

高雄登革熱確診8例　韓國瑜：加強疫情控制全力防堵

3歲幼童走失母急攔警車求助　警立馬動員平安找回

台灣第一芒　屏東縣獅子鄉芒果節熱鬧開幕

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

50台無人機花式表演　2019台南端午國際龍舟賽揭幕

貢丸吃到飽！　嘉楠集團公益馬拉松賽後還有熱水可洗澡

全國精英盃遊程設計競賽　嘉藥觀光系喜摘雙金！

新北役前免費職訓超夯　搶搭2D電繪、室內配線課程新上路

愈熱愈要吃！　台中火鍋店加開宵夜場推「鮮蛤燉牛肉鍋」

自媒體這兩年很夯　50屏科大生進行數位行銷跨域學習

影／6月南投夜晚好精彩！戰鼓、火舞帶來全新聽覺視覺饗宴！

高雄登革熱確診8例　韓國瑜：加強疫情控制全力防堵

3歲幼童走失母急攔警車求助　警立馬動員平安找回

台灣第一芒　屏東縣獅子鄉芒果節熱鬧開幕

賀一航最後一次錄影...身體不適住院　中視：探病他說是身體發炎

伊正特選444結婚「背後有意義」　被拱生四胎投降「累翻了」

劉以豪玩濾鏡「變女人正爆」！　甜拋媚眼…網友滑過驚呆：以為王心凌

節目「永遠有賀一航的位置」　白冰冰哭罵曾志豪：為什麼不說

大群館改裝成「凱旋苑」…再招租惹議　侯友宜1句話回應！

北京公布經貿白皮書　陸媒再轟美「吃相難看」會被歷史拋棄

賀一航過完年後沒有消息　「女兒」六月自責：我們太大意了

緩步走入歷史 3DS未來4個月沒遊戲上市

《魔靈召喚》五週年慶功趴落幕　同步公開重量級改版消息

獨／煮食沒人在家險釀禍！消防員登門鄰驚覺「不是烤肉，失火了」

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

月開110張罰單　新北嚴打違規..

新北工廠校正　調查員登廠拜訪

鄭文燦：桃園鐵路地下化　再等7..

馬祖海巡擴大掃蕩　加強查緝走私

王金平不排除赴陸訪問　若干恢復..

世界無菸日　醫院教你控糖清肺防..

寶成50復育原生種　追求有品質..

桃園大溪一德里　「包粽派對」真..

檢修工人遭煤炭掩埋　已無生命跡..

50元肉絲蛋炒飯爆量炸裂　神店..

長女畢業成果展　學生秀技藝做公..

嘉楠集團公益馬拉松貢丸吃到飽　

綠議員：公務員未婚不生考績丙等

高雄登革熱達8例　韓國瑜：加強..

更多熱門

相關新聞

快訊／威力彩4.4億幸運獎號出爐啦

威力彩連槓26期，距上次開出頭獎已有3個月，本期頭獎獎金上看4.4億，如若幸運兒一注獨得，將會創下今年以來第二高單注獎金。今（3日）晚間獎號開出，第一區由小至大為、、、、、；第二區為。

威力彩今晚開獎　頭獎上看4.4億

桃園皮影人偶DIY　紅臉戲偶代表勇敢

桃園大溪一德里　「包粽派對」真趣味

花蓮龍舟點睛　競渡嘉年華鯉魚潭競技

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹臀」

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

KAWS發售　陸UNIQLO上演屍速列車

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面