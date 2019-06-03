50台無人機花式表演　2019台南端午國際龍舟賽揭幕

▲2019台南市國際龍舟錦標賽在台南運河舉行，3日晚間在循古禮祭江後，由市長黃偉哲親自主持開幕典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南市國際龍舟錦標賽6月3日至6月7日在台南運河（安億橋至承天橋）舉行，3日晚間在循古禮祭江後，由市長黃偉哲親自主持開幕典禮，並祝福參賽的164隊伍，逾3800位參賽選手享受比賽的樂趣，也爭得挑戰的榮譽。

黃偉哲市長首先感謝天公作美，天氣非常的好，往年台南國際龍舟錦標賽開幕都在下雨，辦起活動即有些許的不便。黃偉哲指出，全台灣都有龍舟競賽，但台南的特色特別多，台南不僅是古都、運河的潮汐差距最小、運河整治有初步的成果，還有台南人熱情、好客，更有台南著名的小吃美食，所以造就了每年參賽隊伍都越來越多的台南國際龍舟錦標賽。

黃偉哲重申「凡事沒有最好，只有更好！」希望龍舟賽可以越辦越好，進一步帶動整體台南的古都觀光文化。此外，更希望藉著21個駐台灣的使節團、大使、代表等來台南體驗滿滿的人情味、美食與友誼後，使台南國際龍舟錦標賽讓世界各國更多人了解、認識，並更加的喜愛。

聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）感謝台南市政府邀請他們參與如此有意義的傳統活動。誠如黃偉哲市長所說，台南不僅僅是文化古都，更是因為它的美食及人們非常的熱情的接待，讓身在異鄉的使節、代表們不覺孤單，反而感到特別溫暖。哈菁絲打趣的表示，為了打敗市府首長隊年年勝利的傳統，今年特別組成2隊前來比賽，也希望市府團隊高抬貴手，讓他們體驗一些贏得比賽的樂趣。最後，哈菁絲保證，因為台南的獨有特色，他們一定會再次，甚至多次到訪台南的。

本次活動出動50台無人機，從石門國小起飛到運河表演，以龍舟競賽與端午文化為主軸，共計7個表演節目，分別為台南市市徽、鑼鼓齊鳴、龍舟划槳前行、奪標勝利、歡欣鼓舞及粽子造型等，現場驚呼連連。

體育處表示，龍舟賽不只賽程精彩，在運河旁也安排特色小吃、藝文表演及免費端午體驗活動，現場有端午文化知識的端午大學堂、端午大手作（中藥包、特色米香粽、木作DIY）及端午遊樂園活動，多項主題活動歡迎闔家大小一起來參與體驗。