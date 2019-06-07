海基會陪陸配慶端午　張小月送粽子及香包「特別推薦南部粽」

▲張小月端午節前與陸配餐敘。（圖／海基會，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導



端午節前夕，海峽交流基金會董事長張小月到桃園與陸配餐敘，並特別帶了香包送給陸配姊妹。來自福建的桃園市新住民女性關懷協會理事長蔡花珍，收到海基會準備的香包，驚喜直呼，「在大陸從沒收到香包，沒想到第一次經驗在台灣。」

兩岸交流30多年，兩岸通婚已累計超過38萬對。張小月表示，海基會始終站在兩岸婚姻服務第一線，秉持「關懷零距離，服務不打烊」精神，並感謝陸配對台灣的付出與貢獻。





端午節是兩岸共同的傳統節日，海基會特別舉辦餐敘，並準備粽子及香包，與陸配姊妹們齊聚一堂、互相「交流兩岸習俗」，現場氣氛熱情活潑，笑聲與驚喜聲連連。

來自福建漳州的蔡花珍，本身也是桃園市新住民委員會委員，特別分享兩岸過端午節的經驗，她說，「自己是姊妹中的幸運兒，福建與台灣語言相通、飲食相近，生活習慣幾乎可以無縫接軌，不用遷就習俗。」福建的端午節也划龍舟、掛艾草，自己雖然知道香包但沒收過，沒想到第一次收到，就是海基會準備的，十分驚喜。

至於端午節飲食，蔡花珍表示，自己在福建吃過三種粽子，也就是台灣的北部粽、南部粽和沾糖的鹼粽，幾乎一模一樣，現在因為住在桃園，過節也跟著吃台灣的北部粽與大陸各省不同的口味，「因為姊妹們包完就會分送，曾吃過包紅棗的粽子，相當特別。」

老家在彰化的張小月希望陸配也要吃南部粽，她說，「台灣每年在端午節期間，就會出現南北粽之爭，自己雖然沒有特別偏好，但喜歡嘗試新口味，『紅棗』聽起來就讓人想試試看。」