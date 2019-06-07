端午節凶氣重6大禁忌別碰！　送親友「成串粽子」小心象徵吊肉粽

▲端午節要送散裝的粽子。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

今（7）日是端午佳節，許多人會把握放假機會，和家人聚在家吃粽子或到戶外走走，但依照傳統習俗來看，其實端午節是個存在不少禁忌的節日，除了不適合到游泳池或海邊戲水，連孕婦也不宜在這天生小孩，還要記得在門外插上艾草、菖蒲來避邪。以下6點為端午節要特別注意的禁忌，避開了才不會衰到年底。

1、不能送成串的粽子

很多人會在端午節送親朋好友粽子，但記得一定要送「散裝」的粽子，不可以串成一大把，因為這樣會像老一輩說的「吊肉粽」，意旨上吊輕生，是非常不吉祥的象徵。

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2、避免去醫院、殯儀館

古人習慣將農曆5日視為不吉祥的日子，端午節剛好就是農曆5月5日，因此婚喪喜慶都要避免在這天進行，也不宜到「陰氣較重」的場所，免得害自己被煞到。

3、避開戲水場所

端午節也是很多好兄弟行動活躍的一天，習俗中提到這天容易有「水鬼」出沒，所以不要到室外玩水，會很容易發生意外。

▲雖然端午節這天會划龍舟，但最好還是避免到戶外戲水。（圖／CFP）



4、不能用丟香包

過去長輩們都會在端午節為孩子掛上香包，有類似平安符的作用，達到驅凶避邪功能，而這個香包一定要收好，如果弄丟了就彷彿失去保護，有可能會發生災難。

5、不宜生產

由於端午節在傳統習俗上比較不祥，所以古代孕婦如果快要臨盆都會能忍則忍，希望盡量避開這天，不過孕婦們還是要視自身情況而定，如果孩子迫不及待要出來了就該歡喜迎接，以免影響到產婦與胎兒的健康。

6、不可行房

古人認為端午節天地間都充滿了穢氣，身體磁場會特別脆弱，如果選在這天行房會害自己被邪氣影響。

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