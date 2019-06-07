影／3歲弟馬路突衝出！白車煞不住「全身輾過去」…2秒後奇蹟出現了

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起驚悚的車禍意外，一名3歲男童走出超商後，不顧馬路上的車輛來來往往，便火速奔向對面人行道，殊不知一輛白色休旅車正巧行駛過來。當駕駛發現時，早已煞車不及當場將男孩從頭到尾輾了過去，沒想到奇蹟卻在此時出現，男孩2秒後緩緩從車底鑽了出來，最終只受到輕傷，讓不少目擊者相當驚訝。

▼男童遭到撞擊後，瞬間被捲入車底。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，事發在新疆烏魯木齊，王姓男童3日晚間從停在路邊的兩輛轎車之間鑽出來，造成白色休旅車駕駛反應不及，當場將他捲入車底並輾壓過去。從影像可見，男童被撞後直接卡進車下，一旁路人見狀後都紛紛圍了上去，不料2秒過後，男童便緩緩爬出來，並且急忙撲向女性家長的懷抱中，顯然受驚不小。

▼男童突然從路邊奔跑出來，讓駕駛嚇壞。（圖／翻攝自梨視頻）

當地警方調查發現，由於車輛的底盤高過男童，所以男童才只有頭皮擦傷而已，加上捲入車底的巧度巧妙，使得男童驚險躲過輾斃危機。不過並非所有車禍都有奇蹟發生，因此家長帶孩子出門都應該格外注意，也要隨時提醒孩子注意左右來車，切勿在馬路上橫衝直撞。

▼男童奇蹟似地僅受輕傷，隨後便撲向女性家長懷中。（圖／翻攝自梨視頻）



許多網友看完後都捏了一把冷汗，紛紛在影片底下留言，「現在家長的心到底有多大啊？」、「如果不幸發生命案，駕駛也太無辜」、「小孩根本沒注意車輛」、「休旅車應該也沒看到男童」、「撞到那瞬間感覺好痛」、「幸好只有頭部輕傷」、「果真是奇蹟…」。