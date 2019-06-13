台南小五男童疑被倒塌竹棚壓死案　解剖查出多處壓傷

▲台南市安平區漁光島海邊發生國小男童進行戶外教學，疑被風雨吹垮的竹棚壓死事件，教育局也提醒學校辦理戶外教育課程時注意人身安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區億載國小小五男童，6月10日下午跟著學校到安平漁光島進行戶外教學，疑因大雨跑到竹棚躲雨時，被風雨吹垮的竹棚壓死，檢察官6月13日上午會同法醫解剖，男童遺體全身多處壓傷，無骨折，詳細確切之死亡因待解剖鑑定報告方能確定。

台南地檢署指出，洪欣昇檢察官偵辦漁光島男童死亡案件，經會同法醫師於13日上午進行解剖，男童遺體全身多處壓傷，無骨折，詳細確切之死亡因待解剖鑑定報告方能確定。

洪檢察官13日下午前往竹棚倒塌之現場進行勘驗，有關家屬質疑事項及其他事證，檢察官均會一併詳查，以釐清本案之責任歸屬。

據了解，億載國小5年級學生6月10日下午到漁光島做海洋教育，吳姓男童及另名女童因為沒有帶換洗衣物，所以沒有下水，兩人待在沙灘上，事後老師叫學童上岸，整隊點名時才發現男童失蹤，經尋找在一處倒塌竹棚發現吳姓學童，經打110報案，消防局119接獲通報派員到場搶救，消防員到場發現該名男童已無呼吸心跳，送醫後仍不治身亡。

據了解，億載國小小五吳姓學童為家中獨子，與阿公、阿嬤及父親同住在安平一間公寓，父親是一名板模工，吳童單親，從小是由阿嬤帶大，家境並不好，阿嬤對竹棚壓死孩子感到十分不解，更捨不得「乖孫」。吳父說他接到學校電話時，孩子已經斷氣，令他難以接受。