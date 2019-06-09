喝ㄎㄧㄤ發現鑰匙不見！一檢查...竟都被他「吞進肚子」當場嚇傻

▲男子的X光結果可以清楚看到鑰匙。（圖／翻攝自中華網）

大陸中心／綜合報導

廣東東莞26歲的常姓男子近日喝醉酒，半夜回到家後發現，自己的鑰匙和房門感應卡都不見了，隨著酒精逐漸淡去，他覺得胸口的疼痛感持續加劇。他隔天一早到急診報道，檢查發現，常男竟吞下1把鐵鑰匙、2個鑰匙環以及1個門卡，最後經由做無痛胃鏡，順利取出鑰匙。

根據《中華網》報導，常先生事後表示，自己已經完全記不得鑰匙是如何跑到自己胃裡的了；當晚回家的時候，他找不到鑰匙，還以為是喝酒時弄丟了，也沒有在意，根本沒有想到，鑰匙竟然在自己肚子裡。

至於如何取出鑰匙，東莞市人民醫院消化內科的醫生張鎔宇表示，一開始，醫生們考慮取鑰匙的難度應該不算大，而且鑰匙沒有尖利的角，對胃腸道的損傷也不會特別大，不過，真正在胃鏡下操作時碰到了難題，因鑰匙太大在喉嚨附近食管入口處卡住了，如果強行拖拉出來，擔心引起該處食管撕裂，後果不堪設想。

張鎔宇醫生說，如果實在無法在胃鏡下取出，那只剩下兩個辦法，一是通過排泄，讓患者自己把它拉出來，但鑰匙太大，從胃腔下到腸子的可能性太小，且容易引起腸梗阻，時間長了易引起腸穿孔；另一個就是進行開腹手術。所幸最後，經由麻醉醫生給常男做無痛胃鏡，在麻醉情況下，患者食管入口處肌肉鬆弛，終於順利取出。

▼ 取出後的鑰匙和藍色門卡。（圖／翻攝自中華網）