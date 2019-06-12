飛噴對向車道遭輾！帥氣男大生頭顱碎裂　父母見屍哭癱：弟弟回家了

突發中心／新北報導

新北市蘆洲區的環堤大道12日凌晨2時許發生死亡車禍，一名19歲的徐姓男大生因不明原因摔車，結果噴飛到對向車道，遭無照的林姓男子輾撞，當場爆頭慘死。他的姊姊在臉書悲痛寫道，「弟弟去當天使了，我也覺得很不真實。」

▲男大生喜歡在臉書上分享自己的生活。（圖／翻攝自當事人臉書）



徐男姊姊表示，很多朋友都看到新聞報導了，沒錯弟弟已經去當天使了，若有想說什麼話可以留言，因為後續還有很多事情要處理，之後會再一一回覆大家的訊息。

徐男姊姊堅強地說，「等把弟弟送回台南，大家可以來台南看看他，弟弟人緣很好，可以認識大家是緣分。」言語中露出許多不捨。

▲男大生騎車自摔飛到對向車道，遭直行的白色轎車輾爆頭。（圖／記者陳豐德翻攝、趙永博攝）



回顧案情，徐姓男大生當時沿著環堤大道，從蘆洲地區往三重方向行駛，沒想到突然摔車，噴飛到對向車道；此時林姓男子（19歲）駕駛著白車駛過，閃避不及就輾過徐男頭顱，經員警查看，因腦漿四溢在柏油路上，判定已明顯死亡，現場瞬間瀰漫濃濃血腥味。

據了解，徐姓男大生的父母接獲噩耗後，從台南北上，在殯儀館看見原本帥氣的兒子成了冰冷遺體，頭顱還破裂、不完整，心痛得哭到癱軟，等檢方相驗完後就要帶他回家。

【更多新聞】

輾斃畫面曝光！自摔噴飛遭「19歲無照男」撞 上下一震...男大生碎塊四散



阿羅哈翻車3死！他大出血亡...女兒怒問「司機還活著喔」痛哭：把我爸還來