羅文嘉：總統初選民調沒任何可能舞弊、做假、掉包

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選民調將在選6月10日至14日執行，首次納入手機民調，黨中央6日找來總統蔡英文及前行政院長賴清德雙方代表，針對民調樣本進行確認。民進黨祕書長羅文嘉受訪時表示，這次比過往更從嚴，加入更多道程序，經過雙方代表確認，要確保抽樣過程及母體沒有任何舞弊、作假、掉包的可能。

民進黨主席卓榮泰也在臉書發文，他表示，民調抽樣是一場規模浩大的精密作業流程，在雙方見證下，實際現場操作抽樣電腦程式，「一連串的程式、一連串的數字，正是科技的信任和專業的公正。民調手機與市話號碼就在雙方代表、民調委員、外部專家及見證律師監督下，公開順利抽出」。

卓榮泰強調，民調抽樣過程非常嚴謹、慎重，非親眼目睹難想像過程如此繁複，「重點是我們全程公開透明，提供各界專家學者檢驗，絕對讓大家安心！」

針對抽樣步驟，卓榮泰分點說明，第一點是執行「空抽」確保資料淨空，為了避免事先「灌入電話資料」的疑慮，在未匯入資料光碟的母體資料庫之前，電腦程式「空抽」無法產生電話號碼，「再次重申，本次民調市話母體使用一年以前登記在案的住宅電話簿，末2碼隨機抽樣；手機母體使用NCC前一季公布的行動通信網路業務用戶號碼核配現況表，末5碼隨機抽樣」。

第二點，卓榮泰解釋執行「試抽」隨機產生號碼，從資料光碟匯入母體資料庫，包括電話簿（市話）和NCC核配現況表（手機）等資料之後，程式才有辦法抽樣隨機產生號碼，他說明，6日現場示範「試抽」，電腦軟體進行末2碼及末5碼抽樣，經過反覆測試，證明每次試抽隨機產生出來的電話號碼不同，嚴防舞弊情形。

最後一個步驟則是正式抽樣完成後，燒錄光碟簽名彌封，卓榮泰指出，這次初選民調共須1萬5千筆有效樣本，手機與市話各半，由於民調也有未接聽、拒訪或未完成的情形，6日現場由電腦程式抽樣共60萬筆號碼，燒錄成25片抽樣光碟（及備份），每天抽出5片交由5間民調單位執行，每片抽樣光碟交由雙方代表及律師在光碟片上簽名，抽樣光碟放入信封後，再進行彌封簽名，置於保險箱收存。

卓榮泰強調，「長期以來，民進黨是國內各政黨中，黨內初選制度的先行者。這次的初選民調，我們也希望繼續做好民主價值的典範！」