蔡賴初選內規比中選會還嚴格　民進黨：「民調三天前禁止宣傳」

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

民進黨內2020總統初選時程於本周開跑，10日開始民調，8日將舉行政見發表會，由秘書長羅文嘉擔任主持人。此外，關於初選過程的相關規定，依照黨內規定《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》，在民調的三天前也就是7日零時起，「禁止相關競選廣告及宣傳活動。」

羅文嘉特別提醒，依照《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》規定，此次總統初選，於6月7日零時起禁止相關競選廣告及宣傳活動，請雙方陣營務必遵守規定。

羅文嘉強調，關於總統初選民調辦法的執行，請大家相信執行單位一定會秉持公平原則，以及民調的公正性，至於坊間流傳各種作弊之說並不存在。

羅文嘉向雙方陣營呼籲，禁止在做民調支持宣傳，教導支持者接到民調電話時，謊報年齡及戶籍地等相關資訊，以及不可向支持者宣傳，在回答另一組初選候選人民調問題時，回答支持非本黨之參選人。

根據選罷法規定，政黨及任何人於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。而在投票日當天，也不得從事競選、助選或罷免活動。

「2020民主進步黨總統初選電視政見發表會」於6月8日下午2點在華視舉辦，會中由行政院前院長賴清德代表李退之與總統蔡英文同志代表阮昭雄，以抽籤方式決定政見會發言順序，先申論者後結論。第一階段申論：依序為賴清德、蔡英文；第二階段提問：共三輪提問，每一輪由一位提問人提問，提問時間為2分鐘，回應時間每人4分鐘；第三階段結論：依序為蔡英文、賴清德。

民進黨2020總統初選時程：

● 6/8 電視政見發表會

● 6/10-12 民調

● 6/19 中執會通過候選人名單