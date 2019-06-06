端午連假+韓造勢「5萬人擠爆蘇花」　高公局交管5措施懶人包

▲由於韓國瑜8日將前往花蓮造勢，台9線蘇花公路。 （圖／記者王兆麟翻攝公路總局網站）



生活中心／綜合報導

交通部高速公路局6日發布公告稱，今（6）日為端午節假期前1天上班日，西部國道路網17時後湧現車潮，預估明（7）日國道總延車公里為118百萬公里，其中南向交通量可達66百萬車公里，是平日的1.5倍。此外，韓粉花蓮造勢活動主辦方預估，將有5萬人出席高雄市長韓國瑜的造勢活動，往東部的交通系統可能出現「爆量」的情況。

高公局指出，今日傍晚湧現車潮的路段包括：國1南向東湖至圓山、湖口至新竹系統；北向桃園至林口、內湖至東湖；國3南向安坑至中和、三鶯至鶯歌系統等都會區路段。高公局稱，截至下午18時，國道總延車公里為73.7百萬車公里。

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高公局表示，連價的交通疏導措施包括：上午7-12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩等。

▼連假期間，蘇花改往往會湧現大量車潮。（圖／記者游芳男攝）



有關替代方案，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車。至於長途部分，高公局建議，民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，以免陷在車陣中。高公局提到，連假期間民眾可多利用公共運輸，假如需要自行開車上路，可透過「1968App」來查詢即時路況、蒐集公路資訊。

除了連假可能湧現的車潮外，韓國瑜8日將前往花蓮參加造勢活動，讓原先就難搶花蓮的車票、當地民宿出現爆滿的情況。花蓮縣觀光處處長唐玉書說明，由於端午連假是觀光業的重要節日，目前花蓮飯店的訂房情況已近全滿；不過，他提到，為了韓國瑜的造勢活動，東大門夜市當天下午2就會開始營業，以搶攻觀光熱潮及經濟。

花蓮造勢活動主辦方預估，屆時將有5萬人出席；有花蓮民眾認為，人數有機會達到10萬。不過，依照往例，只要連假期間，蘇花交通系統就會湧現車潮；此次端午連假又遇上韓國瑜造勢，車流可能出現爆量的情形。對於韓國瑜前往花蓮造勢的活動，資深媒體人黃暐瀚認為，連假花蓮塞車將「全部被賴成韓國瑜的錯」。

高承載管制：

6／7（五）：7-12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道。

6／8（六）：7-12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道、14-21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。

6／9（日）：14-21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。

匝道封閉：

6／7（五）：0-24時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

6／8（六）：0-24時，封閉國1埔鹽系統南向入口、0-24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3竹南北向入口。

6／9（日）：0-24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3竹南北向入口。

差別費率：

一、連假期間將實施單一費率；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折計費。

暫停收費：

一、連假期間0-5時全國道暫停收費。

開放路肩：

一、連假期間將延續縣有開放路肩措施。

二、108年6月7日至9日，每日增加開方陸間路段與時段供小型車駕駛。

三、國5宜蘭至頭城北向路段機動開放路肩，自35.3k至30.0k供大客車行駛至大型車攔查車道終點(29.5K)匯入頭城北向入口匝道。自32.7k至30.6k供往頭城北向出口小型車行駛。

此外，高公局指稱，將針對10個重點路段實施精進式匝道儀控，分別是：

1.國1楊梅至新竹南向。

2.國1苗栗至豐原南向。

3.國1彰化系統至埔鹽系統南向。

4.國1台北至大華系統南向。

5.國1三義至頭屋北向。

6.國1彰化系統至后里北向。

7.國1西螺至埔鹽系統北向。

8.國3鶯歌系統至大溪南向。

9.國3快官至霧峰南向。

10.國3後龍至西濱北向。

除了上述路段，交通局將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格管制。

▼高公局公告端午連假開放路肩路段彙整表。（圖／高公局官網）



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