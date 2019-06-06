　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端午連假+韓造勢「5萬人擠爆蘇花」　高公局交管5措施懶人包

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲為因應端午節連續假期，台9線蘇花公路端午連假期間，沿路施工工地均不管制交通，恢復雙向通行。 （圖／記者王兆麟翻攝公路總局網站）

▲由於韓國瑜8日將前往花蓮造勢，台9線蘇花公路。 （圖／記者王兆麟翻攝公路總局網站）

生活中心／綜合報導

交通部高速公路局6日發布公告稱，今（6）日為端午節假期前1天上班日，西部國道路網17時後湧現車潮，預估明（7）日國道總延車公里為118百萬公里，其中南向交通量可達66百萬車公里，是平日的1.5倍。此外，韓粉花蓮造勢活動主辦方預估，將有5萬人出席高雄市長韓國瑜的造勢活動，往東部的交通系統可能出現「爆量」的情況。

高公局指出，今日傍晚湧現車潮的路段包括：國1南向東湖至圓山、湖口至新竹系統；北向桃園至林口、內湖至東湖；國3南向安坑至中和、三鶯至鶯歌系統等都會區路段。高公局稱，截至下午18時，國道總延車公里為73.7百萬車公里。

請繼續往下閱讀...

高公局表示，連價的交通疏導措施包括：上午7-12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩等。

▼連假期間，蘇花改往往會湧現大量車潮。（圖／記者游芳男攝）

▲▼清明連假首日，蘇花改南向車流自4日清晨3時起，便湧現大量車潮，預計要到4日16時後才會緩解。（圖／記者游芳男攝，下同）

有關替代方案，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車。至於長途部分，高公局建議，民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，以免陷在車陣中。高公局提到，連假期間民眾可多利用公共運輸，假如需要自行開車上路，可透過「1968App」來查詢即時路況、蒐集公路資訊。

除了連假可能湧現的車潮外，韓國瑜8日將前往花蓮參加造勢活動，讓原先就難搶花蓮的車票、當地民宿出現爆滿的情況。花蓮縣觀光處處長唐玉書說明，由於端午連假是觀光業的重要節日，目前花蓮飯店的訂房情況已近全滿；不過，他提到，為了韓國瑜的造勢活動，東大門夜市當天下午2就會開始營業，以搶攻觀光熱潮及經濟。

花蓮造勢活動主辦方預估，屆時將有5萬人出席；有花蓮民眾認為，人數有機會達到10萬。不過，依照往例，只要連假期間，蘇花交通系統就會湧現車潮；此次端午連假又遇上韓國瑜造勢，車流可能出現爆量的情形。對於韓國瑜前往花蓮造勢的活動，資深媒體人黃暐瀚認為，連假花蓮塞車將「全部被賴成韓國瑜的錯」

高承載管制：

6／7（五）：7-12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道。
6／8（六）：7-12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道、14-21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。
6／9（日）：14-21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。

匝道封閉：

6／7（五）：0-24時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。
6／8（六）：0-24時，封閉國1埔鹽系統南向入口、0-24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3竹南北向入口。
6／9（日）：0-24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3竹南北向入口。

差別費率：

一、連假期間將實施單一費率；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折計費。

暫停收費：

一、連假期間0-5時全國道暫停收費。

開放路肩：

一、連假期間將延續縣有開放路肩措施。
二、108年6月7日至9日，每日增加開方陸間路段與時段供小型車駕駛。
三、國5宜蘭至頭城北向路段機動開放路肩，自35.3k至30.0k供大客車行駛至大型車攔查車道終點(29.5K)匯入頭城北向入口匝道。自32.7k至30.6k供往頭城北向出口小型車行駛。

此外，高公局指稱，將針對10個重點路段實施精進式匝道儀控，分別是：

1.國1楊梅至新竹南向。

2.國1苗栗至豐原南向。

3.國1彰化系統至埔鹽系統南向。

4.國1台北至大華系統南向。

5.國1三義至頭屋北向。

6.國1彰化系統至后里北向。

7.國1西螺至埔鹽系統北向。

8.國3鶯歌系統至大溪南向。

9.國3快官至霧峰南向。

10.國3後龍至西濱北向。

除了上述路段，交通局將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格管制。

▼高公局公告端午連假開放路肩路段彙整表。（圖／高公局官網）

▲▼高公局公告端午連假的路肩開放地段、時間。（圖／高公局官網）

端午節3天連假　花蓮推出國道客運、轉乘及台灣好行票價優惠

韓國瑜花蓮造勢帶動？端午訂房近全滿、東大門夜市下午提早開

影／凱道造勢剛結束！韓國瑜要去花蓮　黃暐瀚3不警告：場面只會下滑

ET快訊
新手媽胸部痛炸！針一抽「臭酸綠奶水」流出　醫秒驚呆
言承旭首度出聲了！送林志玲「4個字」情纏17年劃句點
快訊／威力彩獎號出爐！終結27連槓「頭獎4.8億」是你嗎？
林志玲剛登記結婚…下秒與老公AKIRA飛洛杉磯度蜜月

關鍵字：端午連假,韓國瑜,花蓮造勢,高公局,蘇花改,高乘載,匝道封閉,差別費率,暫停收費,開放路肩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北上找女友！垃圾桶1枚「已拆套套包裝」男友氣泛淚　一對質神展開：糗翻

影／吃孫東寶！他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　網激推：料多真D好喝

影／好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇

影／合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶

「消滅西門町攤販」一年檢舉上千次！魔人曝光被打　4次報警

洗澡看不到O毛？醫曝「中8點↑症狀」＝身體出毛病…網友崩潰了

青春山海線魅力深澳漁樂季　「水舞秀開場」越夜越美麗

端午連假+韓造勢「5萬人擠爆蘇花」　高公局交管5措施懶人包

端午天氣一張圖！梅雨鋒面下周到「洩雨5天」　豪雨彈時間點出爐

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

萌喵看到爸打包行李秒躺入　「裝娃娃」兩眼發直求帶走

青春山海線魅力深澳漁樂季　「水舞秀開場」越夜越美麗

端午連假+韓造勢「5萬人擠爆蘇花」　高公局交管5措施懶人包

端午天氣一張圖！梅雨鋒面下周到「洩雨5天」　豪雨彈時間點出爐

台灣漫畫家超猛！進駐「漫畫基地」閉關2月畫出驚人神作

台北人很現實？黃宥嘉醫師嗆爆「高雄才現實」：一句發大財票就投給他

3天內2隻海龜誤入宜蘭漁網　海巡援助回歸大海

午後對流雲旺盛　南投降下米粒般冰雹…網：好想吃剉冰

921強震挖7屍！男救災被報復「鋼筋穿刺心跳停」　2神秘人一句話…奇蹟活命

每日一班從台北直飛名古屋！長榮航空6/6開航「來回最低7300元」

「名偵探柯南科學搜查展」搶先看！體驗蝴蝶結變聲器、只有1組搭擋能破案

人倫悲劇！國中兒沒寫作業氣昏「洗腎爸」　頭撞桌角倒地不治

青春山海線魅力深澳漁樂季　「水舞秀開場」越夜越美麗

美計劃售台20億美元武器　耿爽：嚴重關切望美慎重處理涉台問題

13歲少女遭BB槍攻擊　2涉案少年三重落網：「替朋友出頭」

中職／羅力優質先發、胡金龍猛打賞　富邦7比4擊敗兄弟

水利會改制鄭文燦的承諾　「他們」都有聽見！

5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%國人支持

Web線上報稅全面開放即達85萬件　成長9.5倍

林志玲情纏17年言承旭「我曾跌倒過」　親吐6大關鍵愛上AKIRA！

日職／開轟後連2場沒先發　陽岱鋼9局代打敲安

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

生活熱門新聞

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一..

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內..

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

好心載加油男！她外套「被沾精液..

鼎泰豐用「格子籠雞蛋」　動保怒..

4女躲一車住摩鐵　她看天花板愣..

台南嫩男開車逆向撞柱　倒車「下..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

合影館粉女友！童仲彥「自爆分了..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

周六起全台連8天雨　典型梅雨鋒..

紅豆反嗆童仲彥：沒女人就不行的..

周六起全台連7天雨　「下周鋒面..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

更多熱門

相關新聞

梅雨下周報到洩5天　豪雨時間出爐

端午連假好天氣！中央氣象局預報員李孟軒指出，連假前2天台灣附近上空受太平洋高壓影響，白天天氣穩定，氣溫偏高33至35度，午後山區有局部熱對流發展，9日（周日）有一道梅雨鋒面接近北部海面，西半部地區轉不穩定，降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨。

「反夫人幫」成員？黃文財同框李佳芬破流言

台北人現實？黃宥嘉醫師：發大財就投他了

「端午連假」伯朗咖啡買一送一

傳內鬥！韓國瑜：張飛打岳飛

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

端午改運大公開！財水擺3方位　　

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面