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劍指韓國瑜？　王金平不參加「奇怪初選」他們說…

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▲▼王金平、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、賴君欣攝）

▲王金平、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平6日上午與國民黨五人小組會面後，隨即宣布「不加入國民黨黨內初選」，「與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源」。外界質疑「奇怪初選」說恐是針對高雄市長韓國瑜，其他參與初選的前新北市長朱立倫、鴻海集團董事長郭台銘也發表了看法。

王金平在聲明中指出，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。「對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層」，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。

不過，王金平退出黨內初選，被認為有可能脫黨參選，但他表示，「還不是時候，現在說太早」，至於是否擔心被開除黨籍，王金平說「我沒有要競選怎麼會開除的問題」，強調會勤走基層，整合相關資源成為國民黨的力量。

▲▼0606真愛高雄群星會韓國瑜甄珍。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

針對王金平發表不參與黨內初選，韓國瑜聽聞消息後表情錯愕，並表示，自己身為高雄市長，「從頭到尾都堅持，在我特殊的情況下，我是被動式的被徵詢」；韓國瑜強調，「我個人沒有私慾，一定要將王院長留在黨內共同奮鬥、讓民進黨下台」。

郭台銘也表示，國民黨應該要團結，一個也不能少，並提到王院長在去年對高雄、對國民黨的協助，大家都看在眼裡，不僅認為大家要給王院長公道的肯定，還強調「我跟王金平是關公兄弟」，遵循忠義精神，「我能體會他的委屈。」

▲▼郭台銘與國民黨五人小組會面。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

朱立倫對於王金平的聲明表示尊重，希望未來在2020的總統大選當中，王院長能夠扮演很大的支持力量；至於「奇奇怪怪的初選」說法，朱立倫表示，既然黨中央已經定了這樣的辦法，「但我們一切要以大局為重。既然已經定案了，我們就照這樣的辦法來做，最後全黨一定要團結一致」。

國民黨也感謝王金平無私、為黨盡心盡力的精神；同時也呼籲所有支持的力量，共同打拚，團結一致，一起為2020年重返執政、撥亂反正而努力；不過，對於布參加黨內初選，國民黨則以簡單的以兩個字「尊重」回應。

▲前新北市長朱立倫出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

不過，有知情人士透露，王金平退選的舉動，可能有其他的意涵。外界推測，王金平退選可能是與郭台銘合作，過度自己10％支持度。

還有，王金平看到韓國瑜凱道造勢成功，除了不滿黨中央一路以來為韓量身打造規則，以及地方派系陸續加入挺韓陣線，綜合多項考量評估自己不會在初選勝出，因此在退出初選與獨立參選中，選擇一條模糊的路。

王金平多年的政治經歷與精算智慧不容小覷，他放出訊息強調自己在各界的人脈與價值，未來將持續拓展地方組織系統與基層實力；一方面以時間換取空間，更保留參選或轉向其他候選人的可能性，成為黨內外各陣營拉攏對象。

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