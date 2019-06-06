亞虎將軍帶《出發》　韓國瑜揪進電影院挺超馬陳彥博

▲韓國瑜帶著市府局處首長進電影院力挺陳彥博。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

台灣超馬好手陳彥博自己上映的紀錄片《出發》，午夜場票房掛蛋，讓他難過的在臉書PO文抒發心情，高雄市長韓國瑜隔一天立刻用行動力挺，帶著市府局處首長包場200個座位，並邀請弱勢家庭學子和青創業者一同進戲院，為陳彥博送暖。

韓國瑜6日晚間帶著市府局處首長現身電影院，他表示，陳彥博是台灣最棒的馬拉松好手，看到陳在臉書的發文「覺得滿心酸的」，於是緊急討論，決定包場200個座位，代表高雄市政府力挺台灣優秀的運動選手，同時也邀請弱勢學子和青創學者一起進電影院，「分享人生奮鬥過程中的勵志故事」。

▲韓國瑜帶著市府局處首長進電影院力挺陳彥博。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜和市府官員在影廳內排排坐下，難得的大陣仗，也讓民眾紛紛拿起手機拍照，威京總部集團主席辦公室主任、 退役將軍朱亞虎也拿起麥克風熱烈歡迎韓國瑜，朱亞虎表示，片中的陳彥博具有軍人和公務員的共同精神，「堅忍不拔、百折不撓，誠如各位市府官員」，一席話讓在場局處首長都露出微笑，朱亞虎更當場向韓國瑜喊話「我手握刀槍、腳尖著地、只要他信號一亮、我們就打一個轟轟烈烈的勝仗」。