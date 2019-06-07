一張表看端午連假國道疏運措施　夜間0-5時免收費、國5高乘載

▲端午3天連假國道疏運措施出爐，每日0-5時夜間免收費。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

端午節連假正式展開，上路要特別注意國道交通疏運措施，其中，國道每日0至5時免收費、國5實施入口高乘載管制、入口匝道封閉及入口匝道儀控等。高公局提醒，假期第2天是雙向交通量最大的一天，全日交通量達120百萬車公里，是平日的1.4倍。

高公局交管組科長蔡明哲指出，端午連假南下交通量以第一天最大，南向交通量為66百萬車公里，是平日1.5倍；雙向交通量最大落在第2天，全日南北雙向國道交通量為120百萬車公里，是平日1.4倍；北上交通量最大則為第三天，北向交通量為64百萬車公里，是平日1.5倍。

請繼續往下閱讀...

▲端午連假期間，國道部分路段實施入口高乘載管制、入口匝道封閉、入口匝道儀控。（圖／記者陳家豪攝）

去年端午節連續假期同樣為3天連假，因受天氣影響，致國道交通量較預期低，整體路況良好，且端午節連續假期多為旅遊旅次，並以短途旅次居多。高公局預估，本次端午節連假若天氣良好，預期國5、及西部國道北部路段將會發生壅塞情形。

▲端午連假國道疏運措施一覽。（圖／交通部提供）

端午連假國道交通疏導措施如下

1.收費措施：

●單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年6月7日至6月9日。

●路段差別費率：108年6月7日至6月9日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

●暫停收費：108年6月7日至9日，每日0至5時國道全線暫停收費。

2.入口高乘載管制：

●108年6月7日及8日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

●108年6月8日及9日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

3.入口匝道封閉：

●108年6月7日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。

●108年6月8日0至24時，封閉國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

●108年6月9日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

4.開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，108年6月7日至6月9日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

5.入口匝道儀控：

●視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

●針對重點交流道（國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口）採嚴格匝道儀控管制。

●針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向鶯歌系統至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。）

6.國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。