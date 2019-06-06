選物販賣機改彈跳台加高選物口　法官認定具「射倖性」是賭博

▲機台主擅改選物販賣機，將選物口加高，遭法官認定賭博。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

林姓機台主將其中一台選物販賣機加裝彈力繩彈跳台，並加高選物口，供民眾遊戲，卻遭依違反《電子遊戲場業管理條例》。他雖辯稱「客人只是去玩，不是賭客」，台中地院認為「已具賭博性質」，依非法營業罪判拘役20日，得易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，38歲林姓男子擔任機台主，設置許多選物販賣機賺錢。他竟突發奇想，2018年8月將設在台中市的其中1台二代選物販賣機做改裝，除用塑膠水管將選物口拉高數十公分外，另加設彈力繩、彈跳台1組。機台內放有數件藍芽喇叭。消費者投入10元硬幣後，可以夾取喇叭1次，但還須經彈跳台不定向彈跳進入出物口，才歸消費者所有。如果沒抓到，或抓到後無法彈跳進入出物口，錢將由遊戲機沒入，歸林所有。

第四警分局同年9月執行「正心正風」專案時發現該機台，認為有賭博之嫌，將林男送辦。林當下坦認犯行，遭起訴後卻向法官喊冤，辯稱客人只是去玩，不是賭客。

法官依據警方現場照片來看，該機台架設彈力繩彈跳台、取物洞口也加裝塑膠水管撐高選物口數十公分，影響取物可能性，足認已非屬「選物販賣機」，應受《電子遊戲場業管理條例》規範。

另外，機台經改裝後，賭客投入10元硬幣1枚，是否能抓取藍芽喇叭，取決於是否成功抓及是否能將之彈跳進入出物口之機率，而具「射倖性（不具對價關係）」，且賭客投入金額與藍芽喇叭顯無對價關係，應已具賭博性質，被告所言不足採信。

法官認為，電子遊戲場「業」指「業務」，是以事實上執行業務者為標準，不論該事業是否「專營」電子遊戲場業，亦不問經營是否需達「一定之規模」都適用。林男犯電子遊戲場業管理條例非法營業罪，處拘役20日，得易科罰金；責付林男保管的改裝機台則全部沒收。

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