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緝毒犬CHOCO處女秀就建功　藏毒高手甘拜下風喊：認輸

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▲▼緝毒犬CHOCO首度出就建功，讓毒犯當場認輸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲緝毒犬CHOCO首度出就建功，讓毒犯當場認輸。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

緝毒犬首度出勤就建功！有毒品前科的洪姓男子自恃藏毒功夫一流，警方攔車聞到他身上濃厚的毒味，卻怎都找不到毒品。前來支援的緝毒犬CHOCO面對「處女秀」絲毫不畏懼，嗅聞出中央扶手有異，果然查獲15包毒咖啡包，讓洪男伏首認罪，依法送辦。

第四警分局偵查隊獲報，曾犯下持有毒品的洪姓男子疑似重操舊業，5月25日晚間鎖定洪男車輛，在南屯區大墩11街攔查。刑警雖一聞就發現洪男身上散發濃濃的毒品氣味，加上洪男神色慌張，眼神飄移，肯定有鬼，但卻始終搜不到車內有藏放毒品，讓自恃藏毒功夫一流的洪男，稍微心安。

▲▼緝毒犬CHOCO首度出就建功，讓毒犯當場認輸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲緝毒犬CHOCO認真嗅聞，對中央扶手下顯得十分興奮，果然找到毒咖啡包。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼緝毒犬CHOCO首度出就建功，讓毒犯當場認輸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼緝毒犬CHOCO首度出就建功，讓毒犯當場認輸。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方不敢大意，當下請求支援，台中市警局警犬隊立刻出動第一次執勤的米格魯母緝毒犬CHOCO到場。洪男看到連狗都出動，還反問「人都找不到還派狗來喔！」，一副看好戲樣。

只見CHOCO先將整台車嗅聞一次，第二次上副駕駛座後認真嗅聞，不久就對中央扶手下方周邊持續嗅聞，甚至將整個頭埋進下方空間，顯得十分興奮。領犬員見狀立刻通知在場刑警，開始拆開中央扶手，果然在裏頭發現15包，重達119克的2級毒品咖啡包，讓洪男傻眼。他警詢時只能坦認，隨後遭依毒品罪嫌送辦。

台中市警犬隊長陳玉梅表示，緝毒犬CHOCO才11個月大，到警犬隊擔任實習生。因為個性愛玩愛吃，對學習新氣味速度極快，但因為年紀最小，偶爾會因為貪玩而分心。這次是第一次出勤，支援毒品搜索勤務，果然初生之「犬」不畏毒，立馬建功。

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關鍵字：毒品,緝毒犬,CHOCO,警察,台中市,第四分局,毒咖啡

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