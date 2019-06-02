神鬼男騙女友妹「喪葬費」53萬　原來他媽媽姑媽都活著

▲男子以結婚為前提取信姊妹花，竟謊稱母親、姑姑往生騙錢。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李忠憲／台中報導

一名感情騙子才剛關出來，就盯上開資源回收廠的姊妹花，佯稱以結婚為前提跟姊姊交往，取信後再騙妹妹母親、姑媽死掉、給前女友分手費等騙到53萬，事後發現死人竟然都「復活」，女友也沒分手。台中地院審結，依詐欺罪判9個月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，林姓男子2013年才用交往為幌子，騙女友及友人金錢不還，遭南投地院依詐欺罪判刑1年，緩刑3年，卻遭撤銷緩刑入監，2017年假釋後付保護管束，同年6月期滿。他竟不知悔改，又開始動歪腦筋，在2018年4月，販售白鐵給大里區某資源回收場認識業者張姓女子及其胞姊，並與張女姐姐交往。

林男因在外欠債，缺錢花用，9月9日去找張女騙說，要給前女友分手費、姑媽過世要包奠儀等，她因為林男宣稱要娶早年喪偶的姐姐，也說自己在南投有兩畝田，還有房子，應該財力不錯，就交付20萬給他。

林男之後又跟張女說，自己的母親往生，急需土葬及種植墓草等喪葬費用，想借款週轉。等喪事處理完畢後，會用母親遺留的500 萬元定存還債。張女信以為真，心想姊姊男友家裡有事，怎麼可以不幫，不到一個月時間就借了共53萬元。

張女發現林男一直都沒還錢，且避不見面，請姐姐去他住處探訪，結果發現林男母親、姑媽還活得好好的，女友也沒分手，才知道受騙上當，憤而提告詐欺。

林男對於用母親死亡騙喪葬費都坦認，卻對其中3萬元堅持不認，辯稱其中13200元是他請張女幫他簽賭的錢，另外他有跟女友提到母親的目的要種植墓草，需要8000元，張女聽到就乾脆拿出16800元給他，並不是用騙的。

法官審酌，林男有竊盜、詐欺前科卻不知悔改，為清償債務及支付生活花費，竟罔顧倫理孝道，騙說母親往生需要喪葬費用，詐得53萬元，非但破壞人與人間之信任關係，也造成張女受有金錢損害，迄今仍未賠償告訴人任何損害，判刑9個月。

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