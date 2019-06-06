廁所見怪客！他狂起雞母皮「攻擊姿勢預備」…下秒噗通進水管傻眼：進化了

▲灰色米奇鑽進馬桶水管逃生。（圖／翻攝自臉書社團「巴打絲打」，下同）

記者朱世凱／綜合報導

廁所如果出現老鼠，想必許多人都會嚇得放聲尖叫。有香港網友近日在臉書社團上傳一段影片，只見一隻大膽的老鼠在廁所跳躍奔跑，見到有人進門就火速直奔馬桶坐墊上，隨即「噗通」跳進水管消失在畫面中。不少人看完都直呼，「天啊！竟然會水遁了！」

「敵人已經進化，你呢？」原PO近日在臉書社團「巴打絲打」分享影片，從畫面可見，一隻不討喜的「灰色米奇」突然出現在不算乾淨的廁所內，當牠察覺有人靠近，便立刻跳到馬桶坐墊上，並且毫不猶豫地跳進水坑中，「噗通」一聲沒多久，牠就迅速鑽入水管內消失在屋主眼前。

這段影片很快就破了4000讚，並且累積近2000次分享。一票網友見到這驚悚場面都嚇得留言說，「老鼠竟然會游泳」、「牠鑽進去以後，不怕吃到便便嗎？」、「趕快按下馬桶沖水把手啊！」、「嘔，我不行了，好噁心」、「漂白水趕快灌入」、「老鼠可能又餓又渴」、「我以後不敢拉屎了…」、「天氣太熱，老鼠也想泡澡」、「沖下去死掉，會不會卡住水管？」

有達人指出，其實這種灰老鼠是不怕水的，牠們原本就能夠潛水至少3分鐘，並非是進化的緣故，只是現在的人待在城市中太安穩，所以就沒有特別留意動物的行為。「灰老鼠通常都可以自由進出馬桶的水管，因此平時不用馬桶時，最好把蓋子蓋上，免得牠們跑上來作亂。」

台灣也有許多民眾碰過相似案例，還有人當場跟老鼠激戰，直接拿出水龍頭對著「怪客」猛噴水；當然，也有不少老鼠最終淹死在馬桶的水坑內，嚇壞不少準備如廁的人。