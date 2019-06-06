史上最年輕！21歲正妹「自籌基金」完成環遊世界196國夢想

▲萊西打破紀錄成為最年輕完成環遊世界紀錄的人。（圖／翻攝自IG／@lexielimitless）



國際中心／綜合報導

環遊世界是許多人畢生的夢想。美國21歲正妹萊西·歐佛德（Lexie Alford）於5月底踏上北韓，順利完成了環遊全球196個國家的人生目標，打敗先前由英國詹姆斯‧艾斯奎許（James Asquith）於24歲所創下的紀錄，成為環遊世界紀錄中最年輕的人。

據《福斯新聞》報導，萊西出生於旅行社家庭，她在18歲時就已經去過72個國家。萊西表示，「旅行一直以來都是我生活的一部分，父母認為讓我接觸不同的生活方式和文化非常重要，我從小就很好奇其他人的生活方式到底是怎樣的，以及該如何找到幸福。」

▲萊西認為「旅行是生活中的一部分」。（圖／翻攝自IG／@lexielimitless）

萊西表示，以前從未以環遊世界作為人生目標，直到2016年，她發現身邊很多人都受到她的啟發，從那時便想告訴大家，「其實這個世界並不是像媒體報導的那樣可怕，到處都存在著善良。」萊西也指出，自己環遊世界的基金全部都是由自己籌備的，她從12歲就開始存錢，積蓄在旅行的一年半前就已經能自足。

據報導，萊西於5月31日拜訪了她的環遊世界名單上最後一個地點，也就是南北韓中間軍事談判委員會會議室「藍色小屋」，完成環遊世界夢想。她於該地拍下了照片發文表示，「多年來的努力在最後一刻實在是太瘋狂了，非常感謝所有幫助我來到這裡的人，生命中最偉大的一章即將結束。」

▲萊西賢前做了很多功課，找到最划算的機票以及住宿。（圖／翻攝自IG／@lexielimitless）

萊西表示，在所有國家中，自己最喜歡的地方之一是巴基斯坦北部，該地山區的自然美景和當地人的善意令人驚訝，但由於媒體對此地的負面刻板印象，該國幾乎沒有任何旅遊業。她認為，到世界上這些被誤解的地區旅行，最令人驚喜的就是，「最不期望的最終成為最令人難以置信的。」

萊西為了獲得金氏世界紀錄，已經提交大約10000份旅行證據，目前該申請已經在審查當中。而她現在也正在寫一本關於環遊世界經歷的書，並準備公開演講。她也表示，「在完成這個巨大的人生目標後，我將在接下來的幾個月裡為身體和心理做好準備，並為未來制定新的計畫。」

▲萊西將在6月15日舉辦第一場Ted Talk。（圖／翻攝自IG／@lexielimitless）