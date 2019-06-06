阻止各國軍艦穿越　北京擬2方面立法將台海「內海化」

▲美國軍艦今年已數度穿越台灣海峽。（（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

美艦今年已數度穿越台灣海峽；對於美艦、他國軍艦頻頻穿越台海的情形下，大陸消息人士表示，北京當局正在研擬從法律層面「定位台海」，以破解美軍艦的常態穿越台海活動。據了解，這項法案將從「對內單獨立法」、「國際推動新公約」2方面著手，最終訴求為台灣海峽「內海化」。

據《中時電子報》報導，知情人士說明，就算北京目前無法改變「台海屬於國際海域」的現狀，但一定要做好準備，甚至必須考量到「兩岸統一後」，台海是否開放通行等，以面對美軍艦穿越的問題。

知情人士指稱，目前外國軍艦能在台海通行，主要是有「國際法律」的相關問題。他提到，想要解決這種問題，就必須從2個方面著手––一是國內法、二是國際法。

▼美軍普雷貝爾號驅逐艦（USS Preble，DDG-88）5月22日穿越台海。（圖／翻攝自美國海軍官網）



他說明，北京當局目前正擬出2套方法；對內先單獨立法，利用國內法規規範台海通行權，屬於國內可完全操控的方面；國內法完成後，再以此利用國際輿論，讓國家成為台海擁有者。不過，他指出，利用國際輿論的部分難度較高，不是短期內能夠解決的問題。

談到美艦頻頻穿越台海的問題，大陸國防部發言人吳謙表示，中解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂活動，維護國家主權和領土完整，「美方一系列舉動是在玩火，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重危害台海地區和平穩定。」