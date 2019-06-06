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罕見！德軍考慮派出艦艇穿越台灣海峽　加入美法行列對抗中國

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▲▼德國「薩克森」級護衛艦「黑森」號（FGS Hessen）。（圖／翻攝自維基百科）

▲德國「薩克森」級護衛艦「黑森」號（FGS Hessen）。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

德國從二戰結束後就盡量避免牽涉國際衝突，不過當地官員近日透露，政府打算從這項束縛中解脫，並且計畫派出軍艦通過台灣海峽，加入美國和法國挑戰中國的行列。其他官員也證實這項討論，不過預計夏季結束前仍不會有明確的決定。

美國政治新聞網站《Politico》報導，從美國前總統歐巴馬（Barack Obama）上任以來，美國對中國的軍事迅速崛起一直採取優先反擊的態度。法國也持續把握機會強調，他們是全球核武干涉主義者，以及與美國盟友的身份。今年4月，法國就派出1艘軍艦穿越台灣海峽，隨即遭到解放軍警告。

不久後，美國也派出2艘軍艦通過台灣海峽，美軍聲稱這是「展現美國對區域自由航行的承諾」。報導再指，倘若梅克爾政府真的下定決心要派出軍艦通過台灣海峽，那這會是德國對長年「不介入衝突」決策的重大改變。

▼美軍普雷貝爾號驅逐艦（USS Preble，DDG-88）5月也通過台灣海峽。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲▼普雷貝爾號驅逐艦（USS Preble，DDG-88）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

據悉，德國近年來一直都不干涉國際衝突，包含2011年西方干預利比亞內戰，以及決定不直接參加對抗敘利亞境內伊斯蘭國（IS）的計畫，即便其他北約國家包含荷蘭、法國、丹麥、比利時都有參與。

為什麼德國會想改變立場呢？報導分析，德國考慮改善和川普政府之間的關係，以及向自詡是歐盟唯一軍事強權的法國展現實力；另外，在美國對德國進口汽車徵收關稅的威脅之際，支持美國肯定能保證自己不會受到傷害。

報導最後指出，在這種情況下，德軍決定派出軍艦通過台灣海峽，是一項極具開創性但不熟悉的勇敢行為；令人欽佩的是，部分德國官員想要擺脫不負責任和不守承諾的盟友形象，藉著這項行動展現德國軍事實力。

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關鍵字：德軍,台灣海峽,解放軍,美國,法國,軍武,國際軍武

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