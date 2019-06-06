諾曼第75周年「川普朗誦當年廣播稿」　16國聯合和平宣言震撼人心！

▲川普在英國參加「諾曼地登陸」75周年紀念活動。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

6月5日為「諾曼地登陸」75周年，美國總統川普剛好在英國訪問，5日和女王伊莉莎白二世、300名二戰老兵一同在英國南部的朴茨茅斯一起參加紀念活動，其中包括16國的共同聯合宣言公開，「我們將繼續以盟國及朋友姿態繼續團結」感動人心。

綜合外媒報導，1944年6月5日為諾曼第登陸，是史上規模最大的兩棲戰，最大的成果是讓二戰結束，6日完諾曼第大反攻，光在一天就有4400名士兵陣亡。而在2019年6月5日參加朴茨茅斯紀念儀式的士兵，其中最年輕的已經90歲，參加國共16國，除川普、伊莉莎白二世外，還有英國首相梅伊、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏、德國總理梅克爾等人。

在16國所發表的聯合宣言中，提到大家皆有責任不該再讓戰爭重演，「過去75年，我們勇敢站出來維護歐洲和全球和平、民主、包容，往後的日子我們將繼續團結合作，在自由遇到威脅時相挺」，女王伊莉莎白也提到，「這些曾經保護歐洲和平的人，他們不該被遺忘」。

紀念儀式中，川普也朗讀美國總統羅斯福當時的廣播稿，梅伊則朗讀當時英國陸軍上尉史金納給妻子的「訣別信」，當時他隔天就在諾曼第戰死，馬克宏則唸出法國反抗軍費特的信。