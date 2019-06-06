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她重病3年只能臥床「選擇安樂死」　按下按鈕淚謝姐姐：真的很幸福

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▲▼日本女子選擇安樂死（圖／翻攝自YouTube／japanshow）

▲小島美奈罹患多重系統退化症，選擇安樂死。（圖／翻攝自YouTube／japanshow）

記者錢玉紘／綜合報導

日本女子小島美奈（暫譯，小島ミナ）在3年前被診斷出患有多重系統退化症（Multiple system atrophy，MSA），於是她選擇前往瑞士進行安樂死，這個過程也被日本電視台NHK拍成紀錄片，在生命的盡頭，小島按下注射藥物時，對著姐姐們說「謝謝你們」、「我真的很幸福」，接著就離開人世。

NHK在2日播出了這個特別節目，名為「她選擇了安樂死」(彼女は安楽死を選んだ)。51歲的小島在3年前被診斷出患有多重系統退化，這是一種進行性的神經退化性疾病，好發年紀在50歲以上，致病原因至今還不明，也無有效的治療方法，患者最終會身體無法動彈，只能臥病在床。

小島的健康狀況在3年內急速惡化，漸漸無法走路，甚至連講話也變得困難，只能靠文字溝通，醫生告訴他必須靠人工呼吸器跟胃造瘻管來維持生命。節目中，小島表示，她在醫院看到跟自己患有同樣疾病的病患，身上連著呼吸器，讓她感到很絕望。

小島認為「人生的終點要靠自己決定」，於是連絡瑞士的安樂死機構，她的兩個姊姊惠子與貞子也跟著一起前往瑞士，姐姐們事實上反對小島的決定。

▲▼日本女子選擇安樂死（圖／翻攝自YouTube／japanshow）

▲醫生向小島確認死亡意願。

到了瑞士之後，當地的醫生對小島進行評估，再度確認死亡意願，小島也透過翻譯軟體向醫生表示「I want to die」，醫生接著給予她兩天的時間考慮，反悔的話可以隨時回日本。節目中也介紹，安樂死的必要條件包括，身體有難以承受的痛苦、患者明確的意願、疾病沒有復原跡象以及沒有其他治療的方式。

小島最終下定決心，兩位姊姊雖然不捨，但仍然一直陪伴在身邊。到了臨終的那一日，小島簽下了同意書，並對姊姊們說道，「一直以來謝謝你們了，沒想到你們會一直守在我身邊」，姊姊們也哭著抱住她道別。最後，小島表示「我真的很幸福」，親自按下藥物，在家人的陪伴下平靜死去。

由於法規的關係，小島的遺體無法運回日本，家人們就將骨灰撒在異鄉的河川中。節目中還訪問了另一位與小島患有相同疾病的患者鈴木道代，她就選擇了靠人工呼吸器延長生命，她表示，這是為了能夠盡可能多花時間陪伴家人，也希望跟家人一起度過生命的最後階段。

▼小島說著「我真的很幸福」，在姊姊的陪伴下離世。

▲▼日本女子選擇安樂死（圖／翻攝自YouTube／japanshow）

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關鍵字：安樂死,多重系統退化症,日韓要聞

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