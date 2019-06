「拔牙1小時失敗」太痛苦　她回家滿地血流產…怒告醫師求償

▲漢考克認為,自己會流產跟牙醫不專業的行為有關。(圖/示意圖/Pixabay)



國際中心/綜合報導

英國35歲女子漢考克(Kenza Hancock)2008年向牙醫阿瓦基安(Vachik Avakian)約診,起初她只是牙痛,然而經過多次治療,情況卻始終沒有好轉,她最後在2017年拔牙,當時懷孕的她後來又歷經流產,她聲稱是牙醫的疏失。如今,她獲得1.8萬英鎊(約台幣71萬元)的賠償金額,「整個過程傷害了我的身體。」

《每日郵報》報導,漢考克2008年初感到牙痛,便聯繫位於普利茅斯(Plymouth)的阿瓦基安,對方一直是她會固定約診的牙醫,她沒想到這是惡夢的開始。她認為,醫師最初並沒有完善檢查與治療,導致她後續得不斷回診並接受根管治療,「我相信阿瓦基安知道自己在做什麼,也認為這一切都會結束。」

直到2011年,漢考克發現牙齒的填充物破裂,她接著回診,但她2013年又前往診所,重新固定嘴裡的鑲嵌物。她表示,在2014、2015、2016年間,牙齒都出現問題,她還得承受難以忍受的疼痛,「感覺牙齒的問題永無止境。」

