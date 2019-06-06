「拔牙1小時失敗」太痛苦　她回家滿地血流產…怒告醫師求償

▲漢考克認為，自己會流產跟牙醫不專業的行為有關。（圖／示意圖／Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國35歲女子漢考克（Kenza Hancock）2008年向牙醫阿瓦基安（Vachik Avakian）約診，起初她只是牙痛，然而經過多次治療，情況卻始終沒有好轉，她最後在2017年拔牙，當時懷孕的她後來又歷經流產，她聲稱是牙醫的疏失。如今，她獲得1.8萬英鎊（約台幣71萬元）的賠償金額，「整個過程傷害了我的身體。」

《每日郵報》報導，漢考克2008年初感到牙痛，便聯繫位於普利茅斯（Plymouth）的阿瓦基安，對方一直是她會固定約診的牙醫，她沒想到這是惡夢的開始。她認為，醫師最初並沒有完善檢查與治療，導致她後續得不斷回診並接受根管治療，「我相信阿瓦基安知道自己在做什麼，也認為這一切都會結束。」

直到2011年，漢考克發現牙齒的填充物破裂，她接著回診，但她2013年又前往診所，重新固定嘴裡的鑲嵌物。她表示，在2014、2015、2016年間，牙齒都出現問題，她還得承受難以忍受的疼痛，「感覺牙齒的問題永無止境。」

Mother is awarded £18,000 after suffering a decade of 'poor' dentistry including a 'horrific' tooth extraction https://t.co/sHbl2lbpNz — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 2019年6月5日

漢考克2017年懷孕，然而，她的牙齒問題卻開始惡化，仍然感到牙痛，「當時，阿瓦基安告訴我要拔掉智齒。」她說明自己有孕在身，對方則保證懷孕期間就診不會有任何問題。

2017年5月，漢考克接受拔牙，她聲稱醫師花了1小時在試圖轉動她的牙齒，她很痛苦，對方卻一直沒有成功，「由於疼痛的關係，我好幾天無法睡覺或吃飯。」心死的她，最後約了另一名醫師進行拔牙，回家後她發現地上都是血，前往醫院後得知胎兒已經死亡。

院方估計，胎兒死亡的時間在過去9周內。漢考克認為，應該就是她第一次拔牙時身心受創才導致的，「阿瓦基安沒有妥善完成自己的工作，這讓我很生氣，我不應該經歷這些。」

本身育有兩名孩子的漢考克事後採取法律途徑，獲得一筆賠償金額；根據這起醫療糾紛的相關報告，阿瓦基安未能治療好她的兩顆牙齒，且在拔牙期間沒有使用專業技巧，此外，放置填充物與根管治療的過程也不完善。