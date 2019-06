14歲被闖屋性侵！　荷蘭少女接受安樂死：我已經累了

▲波索芬年幼時曾遭性侵。(圖/翻攝當事人臉書)

記者張靖榕/綜合外電報導

荷蘭17歲少女波索芬(Noa Pothoven)年幼時曾遭性侵害3次,從此患上嚴重的創傷後壓力症候群;半年前,她瞞著所有人私下聯絡一間「安樂死機構」(end-of-life clinic),取得執行認可後,在本月1日結束了她的生命。她於安樂死執行的前一天在社群網站上表示,「經過多年的戰鬥,我早已疲憊不堪。」

綜合外電報導,波索芬11歲參加一場為兒童舉辦的派對時,受到了第一次性騷擾,12歲又發生類似的情況,直到14歲在阿納姆(Arnhem)南部的一個住宅區慘遭性侵害。往後數年的時間,她曾因為對自己感到羞恥而不敢向任何人公開,直到2018年才終於鼓起勇氣報警。

▲波索芬曾為自己被性侵而感到羞恥,對身體骯髒的錯覺直到死前仍如影隨形。(圖/翻攝當事人臉書)

波索芬患上嚴重的創傷後壓力症候群(Post-traumatic stress disorder,PTSD)、憂鬱症及厭食症,不斷在病症之中掙扎,期間更出版一本詳細描述自己如何抵禦精神疾病的著作《獲勝或學習》;她說,荷蘭沒有專門的機構或診所,能夠提供青少年尋求心理或身理上的協助,希望這本書能幫助同樣在生活中掙扎且脆弱的年輕人。

波索芬在一次受訪中表示,早在2018年12月就曾瞞著親朋好友,和海牙(英文The Hague,荷蘭語Den Haag)一間安樂死機構聯絡。她說,「我住的地方曾被破門闖入,我的身體再也沒有辦法像以前那樣」,「我總是害怕,總是處於警戒,直到今天,我仍然覺得自己的身體是髒的。」

▲▼「經過多年的戰鬥,我早已疲憊不堪」,波索芬於1日接受安樂死過世。(圖/翻攝當事人臉書)

5月31日,波索芬接受安樂死的前一天,她在Instagram上向大家公開這個決定,「對於該不該分享這件事,我考慮了一陣子,但我還是決定這麼做」,「看過我接受住院治療的文章的人,或許會對這個決定感到驚訝,但我計畫這麼做已經很久了,這並沒有衝突」,「我就直接說重點,我在10天內會死去」,「經過這麼多年的戰鬥,我早已疲憊不堪,而且不吃不喝一段時間了,在多次討論評估後,他們決定讓我離開,因為我再也無法忍受這些痛苦。」她認為自己已不是一個完整的人,「我仍在呼吸,儘管我已不再活著。」

2002年,荷蘭通過《應要求終結生命與協助自殺法》(Act on Termination of Life on Request and Assisted Suicide)後,與比利時成為全球首先通過合法安樂死的國家,申請安樂死的人們,必須通過法律規定的各種嚴格審查標準,其中,儘管年齡只有12歲,若經過醫師多次評估,確定在可預見的未來裡沒有明顯的解決方式,也能夠依照當事人意願合法執行安樂死。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995;生命線協談專線:1995