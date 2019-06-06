習普會簽署2項聲明：發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係

▲習普會簽署2項聯合聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中國國家主席習近平5日搭乘專機飛抵莫斯科，與俄羅斯總統普丁在克里姆林宮進行會談。兩國元首最終決定，要將兩國關係提升為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」。據悉，這是習近平指出連任國家主席後，首次對俄羅斯進行國事訪問，也是他2013年以來第8次到訪俄羅斯。

綜合陸媒報導，習近平5日中午12點左右抵達莫斯科伏努科沃國際機場，當他走出艙門時，俄羅斯政府的高級官員就在舷梯旁熱情迎接，俄方還為習近平在機場舉行迎接儀式，讓樂隊彈奏中俄兩國國歌；習近平也一同檢閱了俄羅斯三軍儀仗隊及分列式。

報導也指，習近平抵達克里姆林宮後，與普丁舉行了小範圍和大範圍的會談；當天下午，兩國元首就簽署了《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明》。

▼習普會在克里姆林宮展開。（圖／達志影像／美聯社）



習近平表示，「今年，中俄兩國將迎來建交70周年的歷史性時刻。在雙方共同努力下，中俄全面戰略協作夥伴關係進入歷史最好時期，成為當今世界大國、鄰國和睦相處、合作共贏的典範。兩國政治互信牢固，高層交往和各領域合作機制完備，在國際事務中開展密切協作，為維護地區及世界和平穩定和國際公平正義發揮了積極的建設性作用。」

習近平也說，「經過70年風雲變幻考驗，中俄關係愈加成熟、穩定、堅韌，站在新的歷史起點，面臨新的歷史機遇。訪問期間，我將與普丁總統就深化雙邊關係、推進務實合作以及共同關心的重大國際和地區問題交換意見，共同規劃兩國關係未來發展，推動中俄全面戰略協作夥伴關係大踏步邁入新時代，邁向更高水平、實現更大發展。」

普丁在會談中表示，俄羅斯與中國之間的關係達到了前所未有的高度，有效地確保了兩國人民的合作，利用所有的競爭優勢實現全面發展；在與中國國家主席習近平會談期間就俄中戰略夥伴關係的問題，以及國際熱點問題進行討論，此外雙方確信，兩國在全球主要問題上的立場在很大程度上是一致的。

▼中俄兩國元首針對一系列問題進行討論。（圖／達志影像／美聯社）

普丁接著說，在當前複雜多變的國際形勢下，習近平此訪意義重大，將為新時代俄中關係發展注入強大動力。俄中兩國要繼續加強在重大國際和地區問題上的協調協作，共同應對單邊主義、保護主義帶來的挑戰，維護世界和平與穩定。「俄方願向中方提供充足的油氣能源，願增加對大陸出口大豆等農產品，希望加快歐亞經濟聯盟與『一帶一路』的對接。」

報導最後提到，兩國元首聽取了兩國有關部門負責人彙報各重點領域雙邊合作情況，並且針對朝鮮半島形勢、伊朗核問題、委內瑞拉等共同關心的國際和地區議題交換意見。兩國元首也一致同意加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家、亞太經合組織、G20等國際場合的溝通配合，共同維護多邊主義和國際關係基本準則。