習近平訪俄談「陸經濟前景」：有能力應對各種風險挑戰

▲ 俄國總統普丁是大陸國家主席習近平的「好麻吉」 。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

正值中美關係緊繃之際，大陸國家主席習近平4日在俄羅斯進行國是訪問，並接受當地媒體聯訪。他表示，中國經濟平穩健康可持續發展具備充足支撐條件，完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。此外，習近平還透露，俄國總統普丁（Vladimir Putin）是「交往最密切的外國同事，是我最好的知心朋友」。

根據《新華社》報導，今年是中俄建交70週年，習近平4日接受俄羅斯塔斯社、俄羅斯報聯合採訪。對於大陸經濟前景，以及貿易戰加劇影響經濟衰退，習近平表示，「穩中向好、長期向好是中國經濟沒有改變也不會改變的大趨勢；展望未來，中國經濟平穩健康可持續發展具備充足支撐條件。」

▲習近平去年9月與普丁穿上圍裙煎鬆餅。（圖／翻攝自路透）

習近平指出四個「力」，一是資源潛力，中國有近14億人口、9億勞動力、1.7億受過高等教育和擁有技能的人才資源、全球最大的中等收入群體、1億多個市場主體；二是內生動力，中國經濟增長主要靠內需拉動，2018年內需對經濟增長貢獻率達108.6%，其中最終消費貢獻率達76.2%。

他接著表示，三是發展活力，中國研發投入全球排名第二，約占經濟總量2.18%，以戰略性新興產業、分享經濟等為代表的新動能不斷壯大；四是調控能力，中國有豐富的宏觀調控經驗和充足的政策空間，「完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。」

▲兩人完成煎餅後，開始下料準備大快朵頤。（圖／President of Russia推特）

此外，習近平在訪談時也透露了自己和普丁的好交情。他表示，2013年以來，兩人在雙邊和多邊場合會晤近30次，多次通電話和互致信函，曾共同乘坐高鐵交流，在峇里島慶祝生日，兩人都被對方國家授予最高國家榮譽勳章等，「普丁總統是我交往最密切的外國同事，是我最好的知心朋友，我十分珍視同普丁總統這份深厚的情誼。」

習近平說，他和普丁的相處，建立在高度互信基礎上，是真摯友誼的堅實基礎；他們對中俄關係的戰略意義有高度一致的認識，對推動兩國關係持續深入發展懷有共同的決心和願望。