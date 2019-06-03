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《白皮書》畫北京底線　陸國關學者：中美達成協議機率越來越小

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▲貿易戰。（圖／路透社）

▲中美貿易戰升溫，兩國達成協議的機率正在降低。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

自美國總統川普5月起擴大貿易戰規模以來，中方為「對等反制」態度也越趨強硬，昨（2）日更以發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書宣示底線，大陸國際關係學者受訪坦言，中美立場的分歧、對立幾乎難以彌補，短期內達成協議的可能性已越來越小。

大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘在接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，自從今年5月，川普把貿易戰進一步升級，特別是祭出行政命令打壓華為後，可以看出，中國政府開始改變原先對談判情況的說法。

▲▼ 《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書 。（圖／翻攝自國新辦）

▲中國2日發布 《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書 。（圖／翻攝自國新辦）

他舉本次《白皮書》內容為例，中方與美國在許多重大的問題上，立場有極大的區別，不僅對立更難以彌補，同時在美國首先採取報復措施，中方也表明可能的反制下，就像是兩國「已經打大雷了，恐怕也下了一點雨」，雖然「雨」會下多大還待觀察，但即便兩國元首、貿易談判代表能在6月底日本G20上見面，「或許會略有好轉，但達成協議是不太可能了」。

華中科技大學經濟學院教授陳波指出，面對美方「霸凌式的擠壓」，中國開始採取一些非常規手段，包括提出稀土、建立「不可靠實體清單」制度等反制計畫，不過在實際執行上，中方應會秉持不造成過大負面影響的原則。

對於目前的中美貿易爭端走向，陳波分析兩種說法，首先，這或許是兩國在協議的關鍵磋商前，互相採取增加談判籌碼的手法。他舉美加去年新簽貿易協定時的例子，認為以川普的商人性質，即便在最後關頭，雙方放話都很強硬，但仍有達成協議的可能，「儘管這個協議不一定能解決所有問題」。

▲川普以限制情報交流為要脅，逼迫英國不讓華為參與5G網路的建設。(示意圖／路透)

▲除關稅戰以外，中美貿易爭端持續往科技戰擴大，包括美國對華為展開封殺。(示意圖／路透)

但另一方面，陳波認為，川普周遭幕僚多為鷹派，挑起貿易爭端的目的包括打壓中國發展，「若這些人藉機炒作，貿易談判將更加困難，導致無法達成協議」。他表示，兩種情況各有一半的可能性，美國民意也是一個重要因素，因為面對美國下半年經濟成長可能放緩，若川普經濟牌不奏效，民間不一定會繼續支持川普挑起的貿易爭端。

時殷弘則直言，就現階段來看，「中美談判可能是走向談崩了」，因為原先中方態度較溫和時，川普仍壓迫不斷，導致分歧難以彌補，以至於未來關注重點，將在貿易爭端對中美、全球經濟帶來的影響。他說，美國相信中國會受到巨大損失，但實際上，美方也無法倖免於難。

關於2日中方在《白皮書》上的最新表態，商務部副部長王受文表示，中國的態度就是願意採取合作的方式來解決，但是合作有原則，重大主權問題絕不退讓。內容也提到美方三次出爾反爾，只不過，美國總統川普1日晚間仍對關稅政策抱持強硬立場，直指北京政府正在為此付出代價，且美國不再是傻瓜。

▼中國商務部副部長王受文。（圖／翻攝自國新網）

▲▼白皮書,王受文。（圖／翻攝自國新網）

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