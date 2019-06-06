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拍3D超音波！4月大胎兒「比YA說HI」孕肚裡嗨翻　人夫胎夢2次：兒子很皮

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲人夫秀出超音波照，笑說兒子很皮。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

孕婦在懷孕期間通常會透過產檢，來檢查腹中胎兒的健康。一位人夫貼出一張超音波照片，文中笑說「各位大大，孩子在裡面都這麼皮嗎？」仔細看看畫面，超音波清楚拍出胎兒的上半身，只見寶寶將手伸到臉前，2張照片分別擺了2個不一樣的手勢。其他網友紛紛驚呼「POSE都擺好了」、「這個以後一定是bboy」。

這位爸爸在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中直呼「各位大大孩子在裡面都這麼皮嗎？比YA、說HI」，他還拿著2張3D超音波照，仔細看看上面那張，寶寶伸出一隻手，手還比著「5」、並放在臉前，看起來就像在say hi。不僅如此，下面的照片，寶寶改將手放到下巴處，這次則是改比YA。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲SAY HI又比YA，這也太可愛了吧！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO還在留言處透露自己和這個孩子很有緣，「胎夢2次，第1次去產檢，回家他就夢給我看是男孩子；今天4個月去照，更加確定是男寶寶」；原PO說，拍照前他有特地叮嚀寶寶要腿開開，「但是沒要他比ya」，醫生看到照片也覺得神奇。最後他笑說「第一張就有民意代表的感覺」、「現在都照得到，很嗨」、「感覺他是來報恩的」，說自己也沒想到兒子會這樣「出頭特別多」。

看到照片後，其他網友紛紛被萌翻，「這孩子以後一定朋友很多，人緣好」、「太可愛了，他可能知道爸爸媽媽在看他」、「你是不是都跟老婆在玩剪刀石頭布」、「這個出來一定很皮」、「這麼巧拍到了，很有紀念價值」、「恭喜你有個以後很會自拍的寶寶」、「很會，已羨慕」。

也有其他爸爸媽媽分享，「我的超音波拍到的是在打哈欠」、「好可愛唷，我二寶每次照超音波，永遠都是趴著然後在子宮壁，都沒看到臉」、「這週去看，在裡面開心的溜滑梯」、「我的姪女豬小妹在她媽肚子裡喜歡雙手托臉，偶包很重」、「以前我兒子每次照幾乎都在跟我揮手」、「我兒子上次比讚」、「我兒子是把雙腳打開露鳥鳥給我看」。

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關鍵字：超音波,胎兒,懷孕,產檢,爆廢公社公開版

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