全家爽吃迴轉壽司！他被拋下吃便當　隨興自製「超道地台版握壽司」網推爆

▲ 台版香腸壽司 XD。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

被全家放生！一名網友日前表示，他的家人某日拋下他一人顧店，全部都開心跑去吃迴轉壽司；不過哀怨的同時他也想出一套方法自我解悶，利用簡單的便當菜就製作出「超接地氣台式握壽司」，讓網友們笑說「感覺可以大賣耶」、「人家是加哇沙米，你是加蒜頭XD」。

一名網友日前在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示某日全家人都出門去吃迴轉壽司，狠心留下他一個人顧店，眼前自己吃的還是普通便當，讓他超氣。不過下秒他轉念一想，竟然也成功做出「台式握壽司」隔空同樂，只見他把便當裡的白飯捏成一口的份量，上面再各蓋上一片香腸，好吃又簡易的創意壽司就這樣誕生了！

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對此，網友們見狀也都笑說「這種我可以來10盤」、「你這種的要記得加蒜末」、「香腸壽司會不會從此大賣啊」、「內行的！」、「玉子燒改成蔥蛋」、「少了蔥段跟蒜片XD」、「感覺很好吃啊」；不過也有人看了覺得心酸，「只有我覺得有一股淡淡的哀傷嗎？」

▲有網友更狂，自製綜合版的台式握壽司 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

還有網友留言說自己也做過一樣的事，不過他的用料似乎更豪華一些。只見他把脆皮燒肉、豬腳、烤鴨和白斬雞等肉類放在白飯上，馬上就化身成最道地的「台版綜合壽司」，不好吃也難。

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