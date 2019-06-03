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小三裸照嗆聲！老公養了她的孩子　苦情孕妻氣到差點流產

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▲賴姓風水師得知婦人先生有外遇，誆稱在下體點痣可改運勢，婦人竟信以為真，被賴難得逞。（圖／翻攝自PAKUTASO／替代照，非本文當事人。）

▲得知老公外遇，還被小三嗆聲，懷孕的妻子深受打擊差點流產，決定提告求償。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者楊佩琪／台北報導

一名范姓女子在懷孕期間，發現老公和女同事有染，老公甚至因此離家，讓她深受打擊，差點流產。更難過的是，范女傳訊息給老公盼挽回，還被女同事嗆聲，又發現老公和女同事生了小孩，決定告上法院求償。法官審理後認為，該女同事侵害范女的配偶權，有悖善良風俗情節重大，須賠償100萬元精神撫慰金，全案可上訴。

范女主張，懷孕2個月時，發現老公的手機裡面存有和女同事楊姓女子一起看電影、用餐、到郊外遊玩的照片，2人親吻、擁抱、依偎在一起，甚至還有楊女的自拍裸照，讓她深受打擊，差點流產。未料楊女逼老公和她離婚，沒多久老公乾脆離家不回，和楊女同居，對她和腹中的孩子幾乎不聞不問。

還是希望老公能回心轉意，范女多次傳簡訊給老公，卻被楊女嗆聲，導致她身心受創下血壓不穩，得靠藥物控制，並求助療養院進行治療，嚴重影響腹中孩子狀況。更令她心寒的是，老公認領和楊女外遇生下的孩子，因此死心決定提告，向楊女求償精神撫慰金240萬元。

不過楊女反駁，她和范女的老公是藥局同事也是好朋友，得知和范女感情早生裂痕，也已正協議離婚，2人如此經常交換心事，是正常社交範圍下普通朋友行為，並未侵害范女的配偶權。且范女提出的證據，都不足以證明她和其丈夫有逾越一般男女關係的的舉止，240萬元精神撫慰金實屬過高。

法官則認為，楊姓女子與范女的丈夫交往，從多張親暱照片中可證明，且楊女產子，范女的丈夫辦手續認領的事實也明確，則楊女的行為明顯逾越社交禮儀範疇，侵害范女的配偶權，違背善良風俗，情節重大，因此判決楊女須賠償范女100萬元精神撫慰金，全案可上訴。

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