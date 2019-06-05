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影／索羅門群島說話了！　外交部長：100天內決定是否斷交台灣

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▲▼總統蔡英文26日上午在國家兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）伉儷。（圖／總統府提供）

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2017年曾訪問台灣。（圖／總統府提供）

國際中心／綜合報導

台灣在南太平洋的邦交國索羅門群島先前大選過後，國內傳出與台灣斷交、改與北京建交的聲音。索羅門外交部馬瑞雷（Jeremiah Manele）5日首度證實，無論是否轉變對台外交關係，索羅門政府都會在未來100天內決定。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）近日接連訪問索羅門群島，外界普遍認為，紐澳兩國對索羅門的其中一項關注焦點，正是該國是否會放棄與台灣的邦交關係，改和北京建交，使中國大陸在南太平洋的勢力進一步擴大。

根據《索羅門時報》（Solomon Times）報導，索羅門群島外交部長馬瑞雷（Jeremiah Manele）表示，索羅門政府對於台灣、大陸議題並不感到壓力。他說，「這是一項主權決定，是索羅門群島政府關注的議題。在這方面，政府正對此議題進行全面性評估，方便政府、核心小組和內閣能充分瞭解此事」。馬瑞雷說，索羅門將會在未來100天內作出決定。

索羅門群島是台灣在太平洋的6個邦交國之一，不過，今年5月份索國大選後，回鍋再任總理的蘇嘉瓦瑞，曾表示正重新考慮與台灣的外交關係。隨後，索羅門另一大報章《索羅門星報》（Solomon Star）5月18日又在頭版刊登，有2位國會議員交求在6個月內與北京建交，使台索斷交傳聞甚囂塵上。

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索羅門群島說話了！外交部長：100天內決定是否斷交台灣
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關鍵字：索羅門群島,邦交

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