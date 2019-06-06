「台索外交關係沒生變」　王定宇：索羅門外交部長計畫訪台





▲王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

我國邦交國索羅門群島與台灣斷交傳聞不斷，《索羅門時報》5日報導索羅門群島外交部長馬涅勒表示，未來是否在外交上從台灣轉向中國，將在接下來的100天內給出答案。對此，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇表示，雙方外交關係沒有生變的問題，且索國外交部長正在計劃訪台。

根據《索羅門時報》（Solomon Times）報導，索羅門群島外交部長馬瑞雷（Jeremiah Manele）表示，索羅門政府對於台灣、大陸議題並不感到壓力。他說，「這是一項主權決定，是索羅門群島政府關注的議題。在這方面，政府正對此議題進行全面性評估，方便政府、核心小組和內閣能充分瞭解此事」。馬瑞雷說，索羅門將會在未來100天內作出決定。

針對再度傳出索羅門群島要與台灣斷交的消息，外交部指出，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。駐館將持續與索國各界積極交往，多方爭取友台情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。

而王定宇也在6日表示，「台灣和索羅門的外交關係沒有生變的問題，索國外交部長正在計劃訪台。」索羅門新內閣組成，本來就要檢視所有的外交政策，不是只有針對台灣；索羅門是內閣制，國會內閣多數是決策的重要因素，否則會有倒閣風險，根據台灣外交部訊息，目前索羅門國會多數支持台灣。

「據了解，索羅門外交部長正在計劃來訪台灣。」王定宇強調，索羅門與台灣的關係，也牽動著南太強國澳洲，澳洲現在除了金援索羅門，還阻止華為承攬索羅門海底電纜工程，改由澳洲補助索國處理，不希望中共勢力進入的態度明確，而澳洲對索羅門政局有相當大的影響力。

王定宇提到，美國特別派出白宮國安會資深主任博明（Matt Pottinger）到索羅門，當時台灣的外交部次長也在場，國務卿龐皮歐也表達關切索國的問題，美國在印太戰略，澳洲、台灣同屬重要盟邦或夥伴。6日是「北美事務協調委員會」正式掛牌更名為「台灣美國事務委員會」的日子，這是四十年來台美關係的大升溫、大突破，某些特定團體意圖用「索羅門邦交生變」來錯焦政府的外交成就，應該點破。