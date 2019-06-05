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「雄風飛彈之父」韓光渭家中病逝　享壽89歲

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▲▼「雄風飛彈之父」韓光渭家中病逝　享壽89歲。（合成圖／翻攝自中科院）

▲「雄風飛彈之父」韓光渭（左）逝世，享壽89歲。（合成圖／中科院）

記者柯沛辰／綜合報導

「雄風飛彈之父」前中科院雄風計畫主持人韓光渭少將1日在家中病逝，享壽89歲。中科院將擇期舉辦追思會。

雄三飛彈總工程師、中央大學企管系助理教授張誠博士5日在臉書發文哀悼，指昔日中科院老長官韓光渭是中華民國目前唯一的將軍院士，正因為有他奠定雄風攻艦飛彈的良好基礎、孕育了雄風文化，才有了如今令我國引以為傲的「雄三飛彈」。

張誠回憶，當時他加入雄風計畫時，深刻感受到團隊氛圍很人性化，「人與人相處以禮相待，沒有權威，互相尊重」，還會不定期舉辦讀書會，一起研讀中國古老易經科學，「讓冷冰冰的科學，溫暖了起來，這是韓老師塑造的雄風文化。」

▲▼雄三飛彈發射。（圖／國家中山科學研究院）

▲韓光渭一生為國奉獻，為雄三飛彈的成功奠定了紮實基礎。（圖／中科院）

張誠指出，韓光渭斯斯文文，從未強調自身籍貫，「但是從韓老師的身教，可以感受到韓老師就是即墨之戰田單復國的勇者。」

韓光渭1930年出生於山東省即墨縣，1950年代曾先後駐防澎湖、擔任太康軍艦電工官，隨後海軍公費留美，1961年美國海軍研究院電機系博士畢業。回台後在中科院貢獻所長，中華民國海軍少將退役，是國防武器雄風飛彈一型、二型計畫主持人，被稱為「雄風飛彈之父」。

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關鍵字：韓光渭,雄風飛彈,雄三飛彈,中科院

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