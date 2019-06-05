快訊／索羅門「100日大限」決定是否斷交台灣！　外交部火速回應了

記者趙蔡州／綜合報導

索羅門外交部馬瑞雷（Jeremiah Manele）5日表示，索羅門群島將在100天內決定，是否維持與台灣的邦交關係。對此，我國外交部5日表示，目前索國政壇內支持台索關係者仍佔多數，個別黨派或少數議員即便主張與大陸建交，仍難形成轉向共識或決定。

外交部5日表示，索羅門政府先前經大選後，為了展現施政新氣象，制定了「百日政策」，目標在於帶動國家整體發展，內容遍及各大領域，因此也包含外交層面及與各發展夥伴的合作關係，台索關係就是索國目前正在全面性評估的議題之一。

▲外交部表示，索國政壇內支持台索關係者仍佔多數。（圖／總統府提供）

外交部解釋，索羅門為內閣制民主憲政國家，國會共有50個議員席次，而索國國會目前多黨林立，內閣亦屬多黨聯盟；目前索國政壇、包含內閣成員在內的議員，支持台索關係者仍佔多數，因此即使內閣有個別黨派或少數議員主張與大陸建交或要求政府檢討外交政策，仍難形成轉向的共識或決定。

外交部強調，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。駐館將持續與索國各界積極交往，多方爭取友台情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。