挑戰林昶佐遭「取消初選」　李承值：邱顯智沒有承擔的勇氣

▲李承值日前赴黨中央登記參選。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委徐永明國會助理李承值10日赴時代力量黨中央，登記參選台北市第五選區（中正、萬華）立委初選，欲挑戰同黨立委林昶佐，未料30日遭時力黨中央以「綜合考量」為由取消初選。對此，李承值31日在臉書發文，針對黨主席邱顯智提出3點回應與期許，批評邱顯智沒有承擔的勇氣，讓初選辦法形同具文。

李承值表示，黨中央在30日寄了一封信給他，信中以「綜合考量」為由取消初選。他說，初選遭沒收雖令人惋惜，但對於這段過程中曾給予他幫助與支持的朋友家人、同仁，以及來自黨內外各種批評指教的意見，他仍點滴在心、充滿感謝，強調這些都是人生寶貴的經驗與養分。

李承值也向邱顯智提出3點回應及期許。第一，「如同我之前為文呼籲，做為時代力量的當家，邱顯智主席不要被卓榮泰主席比下，遺憾的是目前看來，邱主席真的比不上。賴清德爭取民進黨黨內初選過程遭到質疑聲浪也不小，但最後仍能有一場政見發表會與民調機會，時代力量黨中央卻逕自沒收初選。」

李承值認為，這並不是黨的問題，而是邱顯智沒有承擔的與勇氣，讓初選辦法形同具文。他指出，邱顯智過去曾勇敢對抗國防部、新竹舊政治勢力，可惜的是，現在身為主席的領導力，並沒有帶領時代力量往進步方向前進。

第二，「黨中央雖以『綜合考量』理由沒收初選，但某些黨內人士事後以受訪方式說明真正理由，係因我附和國民黨，促使黨內召開會議剔除初選，甚至表示黨內人士考慮撤銷我的黨籍。」

李承值解釋，若此報導為真，他除了表示遺憾，也希望邱顯智不應再持續「無聲」，因為現在邱顯智所領導的黨，黨內竟充斥的法西斯的氛圍，動輒拿開除黨籍威脅黨員，也不願檢視黨內人士的政商關係，已喪失自省能力。

第三，「雖然時代力量昨日以『綜合考量』為由，通知我不辦初選，但黨發言人對外也表示，該決議最快下周二才會有正式公告。這段時間內我會向黨進行申覆，希望邱顯智主席屆時能有個比『綜合考量』更好的理由來說明為甚麼要沒收初選、扼殺黨內民主發展。」

李承值表示，在邱顯智有明確的回覆前，他會繼續在中正萬華深耕、從事競選。李承值強調，他不會脫黨，因為他不願意讓這個自己仍有期待的政黨淪為一言堂。李承值說，他相信邱顯智的智慧與高度，初選制度的建立確實不容易，但更需要有不畏困難的人走在前方帶領整個黨一起開創。

最後他也提到，如同昨日為了讓反酒駕法案在今日順利過關，時代力量黨團就算只有兩個委員留守，也會堅持下去，強調「這才是時力精神」。