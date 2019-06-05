快訊／和五人小組密會結果出爐！韓國瑜：Yes,I do

記者洪靖宜、洪正達、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜5日下午受訪時，表示自己經過和五人小組的對談後，徵詢他的意願，韓國瑜的回答是Yes,I do，他表示願意接受特別辦法，五人小組告知特別辦法規定，充分交換意見，目前以全民調為主，也會如期繳交500萬。



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜秘密會面五人小組後，出席登革熱警消聯合防疫動員行程，他說「五人小組來問我個人意見，一樣我就重申『Yes ,I do』，我同意接受他們說的特別辦法，然後同時告知特別辦的規定，必要跟須知，還有三場國政願景的說明會時間，以及主題還有內容，充分交換意見」。

韓國瑜提到目前以全民調為主，至於電視政見是否會出席？韓國瑜說時間ok會參加，因為國政願景說明會很重要，海內外很關切，那現在是否已經在初選名單在內？韓國瑜則回應「下星期一、二中央黨部會公布」。

而有意參選者在6日前要繳5百萬選務作業費，韓國瑜則回應，會尊守規定繳交，同意參加就會做好。

韓國瑜5日與國民黨五人小組見面，韓國瑜早上11點半參加議會閉幕會時提到「五人小組希望跟我本人要私底下溝通，所以就沒有對外公開」，甚至表示「如果在眾目睽睽之下，很多話不好說」，而離開議會後，韓國瑜人低調來到蓮潭會館，就是要和郝龍斌見面。