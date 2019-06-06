1顆10元！台南女大生點5顆「開盒嚇到」　抱怨肉圓嬤太過分...結局神反轉

▲台南女大生抱怨肉圓嬤太過分，結局卻大逆轉。（圖／翻攝Dcard）

記者黃君瀚／綜合報導

府城台南是美食與小吃的故鄉，佐以濃濃人情味總讓顧客感受到不一樣的驚喜。就有女大生向肉圓嬤點了5顆清蒸肉圓，明明招牌上寫著1顆10元，付了50元竟還找回10元，更離奇的是回到家後打開盒蓋，裡頭居然放了6顆，讓她驚呼太過分了，也讓不少在地網友分享這間肉圓店的奇事。

台南女大學生4日下午在Dcard貼文，提到在國華街跟保安路交叉口附近，見到一位阿桑在賣肉圓，招牌上寫著1顆10元，於是她點了5顆打算試試口味。結帳時，她遞了50元給阿桑，不料居然拿到10元找零；回家打開盒子，發現裡頭居然有6顆，肯定是阿桑擅自主張加碼，「實在是太過分了」！

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飽餐一頓後，她給這間肉圓店的評價頗為正面，外皮軟Q、內餡有嚼勁，整體而言是好吃的；若要說可再改進之處，大概就是沾淋的醬汁了，「唯一缺點就是醬汁太甜，可以加點蒜頭辣醬。」

▲牛肉湯、砂鍋魚頭都是台南知名美食。（圖／記者陳俊宏攝）

文章貼上網，不少網友感受到肉圓嬤溫暖，「這間超推！在地人推薦，闆娘人很好」、「清蒸肉圓！中部很少賣清蒸的」、「台南人喜歡這間，不過我不加他們家的醬料」、「這阿嬤太誇張了無法接受......下次我也要去買」、「吃的不是肉圓，是人情味啊」。

感受過阿桑人情味的台南網友，紛紛貢獻親身經歷，「這個阿桑超佛啊，之前在附近打工去買他都會多裝給我或少收錢」、「剛剛去買，看外面寫一份3顆，跟阿桑說兩份，阿桑說算你50就好，打開總共8顆。」

不過也有不少網友歪樓討論起台南的甜食文化，兼戰蒸炸版本肉圓，「這種沒有資格叫肉圓，充其量只是水晶餃」、「在台南點無糖會被打」、「（台南人）肉圓還是最喜歡蒸的了+甜甜的醬汁，根本極品」、「還是吃習慣清蒸的加醬油蒜泥，來中部念書只能吃炸的」、「炸的肉圓才是肉圓，蒸的都是鼻涕！」

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