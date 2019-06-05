男大生被「舉報作弊」騎車散心　失蹤4天…墜谷頭顱破碎身亡

▲南投縣水里鄉王姓大學生失足滑落山谷，在坪林林道發現遺體。（圖／南投縣消防局提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣水里鄉25歲王姓大學生，日前被同學舉報考試作弊心情低落，2日晚間向家人表示要外出走走，便騎機車離開家中，但一直到3日晚上7時許仍未返家，王男家人心急如焚，遂請求水里分駐所協尋。消防局水里分隊接獲報案後動員義消搜尋，5日上午8時許在水里坪林永興村附近山谷發現王男遺體，頭顱嚴重破碎，警方初步研判為失足摔下山谷，詳細死因正報請檢方相驗中。

王男家屬向警方表示，王就讀台南市一所科技大學，曾經休學並有在家自殘送醫的紀錄，這次復學返校在考試中作弊被同學舉報，而他也向教官坦承犯行，但他一直認為教官要他寫悔過書是在找他麻煩，心情低落之下決定騎車出門散心，豈料會有這種結果。王男母親難以接受地說，「本周日還一起喝咖啡，兩人有說有笑，怎麼會這樣？」

南投縣消防局第3大隊長林正宜指出，3日晚間7時接獲水里分駐所請求動員協尋失蹤王姓大學生，王男家屬說，王個性木訥封閉沒什麼朋友，2日晚間6時許可能因心情不好，向家人表示想要出門走走，但出門後到隔天晚上一直沒回家，王男家人擔心王心情低落、怕他輕生，趕忙向警方協尋。

▲▼ 發現拖鞋後，在200公尺深山谷尋獲王男屍體。

林正宜說，水里分隊連續3日動員義消搜尋，5日上午8時許在永興村、坪林林道發現拖鞋，下切山谷約200公尺後找到王男，但遺體頭顱嚴重破碎，已無生命跡象明顯死亡，之後現場交由警方及家屬處理。

警察局集集分局表示，根據現場初步研判，拖鞋與遺體相隔200公尺，王男應為失足掉落山谷而亡，詳細死因仍待檢方調查，目前已報請檢方相驗。

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