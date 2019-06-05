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首席捕鼠官賴瑞躲「野獸」車底　成功癱瘓川普行程！

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▲賴瑞鑽進川普的防彈轎車「野獸」的車底，成功搶走鎂光燈焦點。(圖／推特@BillNeelyNBC)

賴瑞鑽進川普防彈轎車「野獸」的車底，成功搶走鎂光燈焦點。(圖／推特@BillNeelyNBC)

國際中心／綜合報導

美國總統川普本周到倫敦進行上任以來首度對英國的「國是訪問」，英國王室與政府上下無不奉為上賓，禮遇有加。然而，唐寧街10號首相府的「首席捕鼠官」(Chief Mouser)賴瑞(Larry)，卻偏偏不賣川普的帳，非但處處卡位搶鋒頭，還一度為了 「搏版面」而阻擋川普的行程，讓川普團隊哭笑不得。

這段小插曲發生在周二(4日)、川普前往唐寧街首相府會晤吾首相梅伊(Theresa May)之時。12歲的賴瑞是一隻熱愛鎂光燈的貓。梅伊夫婦跟川普伉儷在首相府前合影時時，他就在旁邊窗台「貓」視耽耽。很自然的，攝影大哥就讓牠跟川普和梅伊同框入鏡了。

後來，川普要離去了，大家這時候才發現，賴瑞已鑽進川普的防彈轎車「野獸」(The Beast)的車底。這一招立馬癱瘓了川普的行程，成功搶走鎂光燈的焦點。川普身旁眾多的密勤人面對地主國的「首席捕鼠官」， 也莫奈牠何。

NBC記者笑稱：這真是「重大的維安問題」。一直等到賴瑞享受完大眾矚目的明星風采，施施然從車底走出來後，「野獸」的駕駛才敢發動引擎，驅車離去。「英國廣播公司」(BBC)一名記者幽默的說，反川普的示威者無法阻擋川普的座駕前進， 唯有賴瑞可以！

▲川普伉儷跟梅伊和她丈夫在首相官邸前合影時，在左邊窗檯前「貓」視耽耽的賴瑞，成功同框入鏡。(圖／達志影像／美聯社)

川普伉儷跟梅伊和她丈夫在首相官邸前合影時，在左邊窗枱前「貓」視耽耽的賴瑞，成功同框入鏡。(圖／達志影像／美聯社)

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