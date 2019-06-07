英首相梅伊哽咽下台…BBC細數「二代鐵娘子」難忘時刻：機械舞和魔性笑

記者詹雅婷／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）即將於當地7日辭去保守黨黨魁一職。儘管她有著「二代鐵娘子」的稱號，但回首3年多來的首相之路，她確實歷經許多起起伏伏，現在英媒BBC也為她整理出3年來許多令人難忘的時刻。

跳舞

儘管外界褒貶不一，但可以知道的是，梅伊是位願意在公共場合跳舞的英國首相。2018年，她出訪南非來到首都開普敦一所學校，與學生一起開心尬舞；同年10月，她在英國保守黨年會閉幕演說上，再度秀出「跳舞女王」的姿態，隨著ABBA合唱團《Dancing Queen》音樂起舞。

俄羅斯前雙面諜毒害案：梅伊任內巔峰時期

英國對俄羅斯展現的強硬立場，驅逐23名俄羅斯外交官，接連受到國際社會支持。事後，梅伊也到案發地索爾茲伯里（Salisbury ）現場與處理神經毒劑攻擊的人交談了解狀況，並於下議院發表演說。

▼ 英國首相梅伊。（圖／路透）



二代鐵娘子的魔性笑

2017年3月，梅伊面對工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）的質詢，她突然仰頭大笑，但這瞬間的表情實在太有戲，被許多網友截圖拿來惡搞。

▼ 網友們瘋狂惡搞英國首相梅伊。（圖／翻攝自推特）





掉漆的演說

對梅伊來說，2017年並不是好過的一年。除了保守黨沒有在國會大選中取得預期中的好成績外，她當年10月4日在保守黨大會發表「英國夢」演說時聲音相當沙啞，頻頻咳嗽，數度拿起水杯喝水，甚至舞台標語的英文字也掉落，讓英國各大報紛紛拿此做文章，用「混亂」、「災難」等字來形容這場演講。

脫歐就是脫歐

在梅伊上台之前，她在2016年競選保守黨黨魁時，喊出「脫歐就是脫歐」（Brexit means Brexit）簡潔有力的口號。但隨著時間推移，這句話並沒有消失，甚至經常被掛在嘴邊，BBC認為，此舉是在消除外界對她能否兌現公投結果的疑慮。

▼ 梅伊上任後，多次來回英國、歐盟，試著為脫歐後的英國爭取最大權益。（圖／路透）

淚眼下台

梅伊自2016年入主唐寧街10號，短短近3年的時間歷經許多風風雨雨，並於2019年5月24日公開宣布卸下保守黨黨魁一職。她當時哽咽忍淚提到，她沒能在任內帶著英國脫歐是個相當大的遺憾，「能有機會為我熱愛的國家服務，我永遠抱持著感激之心。」

▼英國首相梅伊5月24日公開卸任保守黨黨魁一職。（圖／路透）