側寫／梅伊自信上任「脫歐3年全卡關」　身邊沒朋友…忍淚離去：我沒有惡意

記者楊絡懸/編譯

「我將很快地辭去我生命中最榮幸的工作——我是英國第二位女首相,但肯定不是最後一位。」英國首相梅伊(Theresa May)5月24日於記者會上宣布辭職,演講中談到這段時,她哽咽,表情落寞,隨後轉身回到首相官邸。從上任至今,近3年的首相職涯因脫歐(Brexit)而屢次遭抨擊,她領導的保守黨(Conservative Party)也因提前大選丟掉了不少席次,從自信到哽咽,她說:「永遠不要忘記,妥協不是一個骯髒的詞。」

梅伊獨自面對複雜又混亂的脫歐局面。英國想要脫離單一市場和關稅,並主導自身的貿易政策,同時又希望北愛爾蘭和愛爾蘭之間不會出現強硬的邊界。好不容易她和歐盟談妥了脫歐的條件,卻又在英國國會摔了跤,除了「硬脫歐派」對協議不滿意,「中間派」也批評她提出的協議「糟透了」:不如直接無協議脫歐,都還比她想的爛協議還要好。梅伊度過一次又一次的挫敗與羞辱。

▲▼英國首相梅伊(Theresa May)哽咽演講,表情落寞,宣布6月7日下台。(圖/路透社)

2016年7月13日,梅伊從英國前首相卡麥隆(David Cameron)手中接棒,成為英國第二位女首相。比起脫歐,民眾的眼光更聚集在她的服裝時尚,「梅伊的鞋子」更是媒體報導的話題之一。她在就職演講時,相當有自信地表示,「我們正面臨一個很大的國家改革。我知道,我們是大不列顛,我們將奮起迎接挑戰。在我們離開歐盟時,我們將為自己在世界上發揮大膽又全新的積極作用,將使英國成為一個不再是為少數特權階層工作、而是為我們每個人工作的國家。」

英國政府啟動了《里斯本條約》第50條(Lisbon Treaty Article 50),然而到了2019年5月21日,英國仍身處在歐盟內,梅伊依然沒有任何表現,也沒有什麼「新東西」可以給予英國人民,「我已經盡我所能,找到了解決的方法。」她到今天仍和3年前一樣相信,在民主國家,當領導者給人們選擇,就有責任實踐人們所選的決定,「全民公投不僅僅是要求英國離開歐盟,也是要求我們國家進行深刻的改革。」

▲2016年7月14日,梅伊上任首相第2天,於唐寧街10號(10 Downing Street)官邸,充滿自信的姿態。(圖/路透社)

梅伊沒有想到的是,拉開了脫歐進程序幕,最先難保的是她首相的職位。為了掌控脫歐議程,她違背了上任前的承諾,2017年提前舉行議會大選,原本以為保守黨可以握有400席,最後丟掉了13個席次,失去了議會的絕對多數,必須和北愛爾蘭民主統一黨(Democratic Unionist Party)組建聯合政府,以解決「懸峙議會」(Hung Parliament)的處境。

英國多數媒體認為,「懸峙議會」就是梅伊投機的心態所自找的麻煩,而無論大選結果如何,脫歐仍要如期進行。英國和歐盟的談判中,有三大核心問題待解決:在英國生活的歐盟公民權利、財政義務與分手費用、英國的北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間的邊界問題。

歐洲各國領導人原先以為,英國財政最難解決的問題是脫歐預計支付420億歐元,一筆龐大的費用由政府支出、再由全民買單。事實發展至今,面對其他爭議,能用錢解決的問題,或許都不是什麼問題。

▲梅伊卡在脫歐難關。(圖/路透社)

梅伊繼承了自1945年以來任何一位英國首相面臨的最大政治挑戰,她知道最後階段徒勞無功,無論過程如何,她都決心要做好英國脫歐。2018年1月8日,英國完成內閣改組,但改組期間就醞釀政府內有部分官員決定辭職,「脫歐談判關鍵」的北愛爾蘭事務大臣隨即以身體健康因素離開崗位。7月8日,脫歐事務大臣和外交大臣等兩位負責與歐盟談判的官員,因不同意梅伊的脫歐政策而紛紛辭職。

2018年11月14日,梅伊好不容易與歐盟談成英國脫歐《退出協議》草案,讓內閣通過並送往歐盟峰會。翌日,7月9日才上任、在職僅4個月的脫歐大臣拉布(Dominic Raab)隨即旋風辭職,「我無法昧著良心支持這份草案。」此話一出,引發骨牌效應,內閣6人也紛紛走人,如此大失血,即刻傳出保守黨內部準備對梅伊進行「不信任投票」(no-confidence vote)。

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz