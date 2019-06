英首相大位11人角逐一次看！提名今截止　首輪投票13日登場

▲ 梅伊表示,在7月22日新任黨魁出爐前,她會暫時擔任代理首相。(圖/路透社)

英國保守黨目前有11名重量級人物表態爭取黨魁,而提名截止時間為當地10日下午5時,最終勝出者將接下英國首相大位。自首相梅伊宣布請辭保守黨黨魁以來,黨內接班大戰正式展開,保守黨議員接下來會在13日、18日、19日及20日展開一系列不記名投票,到了22日這天,12.4萬名保守黨成員會進行最終投票,並於7月底揭曉新黨魁人選。

談及是否利用國會提前休會來強行通過沒有達成協議的脫歐草案,前就業及退休保障大臣麥克維(Esther McVey)認為,儘管這並不是她的優先考量,但這是可用來確保英國在時限內完成脫歐的選項之一,「我說過,我會利用手邊所有的一切(來達到目標)。」

對此,環境大臣戈夫(Michael Gove)持反對立場,強調議員們應該要尊重脫歐公投的結果,提前休會的舉動有違英國的民主傳統。而疑歐派前外相強生(Boris Johnson)先前提到,英國一定要在10月31日脫歐,「最好的協議就是準備好無協議脫歐。」

以下為角逐黨魁者:

環境大臣邁克爾戈夫(Michael Gove)

戈夫在大學畢業後從事記者工作,是英國上屆首相大衛卡麥隆(David Cameron)的主要盟友之一,曾於2010年至2014年間擔任教育大臣,當時最顯著的事件是與教師工會的鬥爭。面對接連引爆的吸毒醜聞,戈夫坦言,他在20多年前擔任記者時曾吸食古柯鹼,對此感到相當懊悔。

衛生大臣馬特漢考克(Matt Hancock)

漢考克先前擔任文化大臣數月,緊接著就被拉拔至衛生大臣的位置。他曾提到,下議院多數議員傾向達成脫歐協議,而無協議脫歐並不會是下一位英國領導人手中的選項,因為國會議長貝爾考(John Bercow)會阻止這件事情發生。

外交大臣傑瑞米杭特(Jeremy Hunt)

杭特自2005年擔任議員,直到2010年被任命為文化大臣,負責2012年倫敦奧運會事務;隨後,他轉往衛生部服務約6年,並擔任衛生大臣;去年出任外交大臣一職,接替強生(Boris Johnson)請辭後的懸缺。

前外交大臣、前倫敦市長強生(Boris Johnson)

強生為了抗議梅伊的脫歐計畫,他在2018年辭去外交大臣一職。儘管他始終被視為英國新首相的熱門人選,討論度及聲量頗高,但根據BBC報導,他在議會中的「粉絲」較少,必須贏得足夠的保守黨議員選票,他才有機會搶下首相大位。

前下議院領袖李德森(Andrea Leadsom)

李德森現年53歲,曾擔任能源及氣候變化國務大臣,在前首相卡麥隆宣布下台後,曾與梅伊競爭角逐首相寶座;但因她的聲勢一路落後梅伊,且爆出「梅伊沒有生育能力」等失言風波,最終選擇道歉並放棄爭取黨魁競選。今年5月,當時身為下議院領袖的李德森從「根本上反對」最新的脫歐協議,請辭求去。

前就業及退休保障大臣麥克維(Esther McVey)

麥克維從政前是名電視節目主持人,也曾經擔任家族企業總監一職;在2010年成為議員後,她先後接下許多政府的重要職務。但到了2018年11月,她為了抗議梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案,辭去就業及退休保障大臣一職。

前脫歐大臣拉布(Dominic Raab)

拉布畢業於劍橋大學(University of Cambridge)與牛津大學,是名前事務律師,與強生同屬「硬脫歐派」(hard Brexiter)。BBC指出,早在英國2016年舉行公投之前,他就呼籲英國要脫離歐盟。自2010年當選議員後,拉布曾在卡麥隆政府擔任司法部民權政務次官;2018年7月,他接下脫歐大臣一職,但11月就因無法接受梅伊的脫歐協議而辭職。

國際發展大臣斯圖爾特(Rory Stewart)

斯圖爾特自2010年開始擔任議員,直到今年5月升任國際發展大臣。他曾經支持留歐,但他也曾說過能接受脫歐。

內政大臣賈偉德(Sajid Javid)

賈偉德是前德意志銀行董事總經理,也是英國首位亞裔內政大臣,主張經濟自由。他曾在上月底表示,英國在歐洲議會選舉的表現相當令人失望,但這也是人民給政府的明確教訓,期盼保守黨要團結起來完成脫歐。

下議院前黨鞭哈珀(Mark Harper)

哈珀曾做過會計師,在卡麥隆時期就已擔任要職,先後接下憲法和政治改革副國務大臣、移民大臣等職務。但在2014年,他因家中清潔工未持有效簽證而辭官。

