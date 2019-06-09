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若當選首相　強生承諾「暫留分手費」直到換來更好的脫歐條件

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▲▼英國前外交大臣、著名保守脫歐派強生（Boris Johnson），也是下屆首相熱門人選。（圖／路透）

▲強生是下屆首相熱門人選。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國前外交大臣強生（Boris Johnson）近期接受《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）採訪，他表示，直到歐盟同意更好的脫歐條件以前，他會極力保留脫歐的「分手費用」。他形容，朋友與夥伴都需要明白，在還沒看到更好的願景前，他會留住這筆資金。

《衛報》報導，強生被視為最有機會取代英國首相梅伊（Theresa May）位置的人選，他日前接受採訪提到，如果他被選為保守黨黨魁，他將會留住脫歐的分手費，取消愛爾蘭邊界爭議條款，保證所有歐盟公民在英國的權利。

強生認為，為了達成很棒的協議，這筆資金是很好的「潤滑劑」，因此直到大家對前方的目標抱有更清晰的想法前，他不會輕易付出分手費。《英國廣播公司》（BBC）曾報導，英國政府同意給予的脫歐費用可能高達500億歐元；梅伊2017年9月表示，政府願意支付200億歐元，但歐盟則想要更高的金額。

接受採訪時，強生還聲稱他原諒了環境大臣戈夫（Michael Gove）2016年時的背叛，如果他當選領袖，或許可以給予對方一個內閣職位。充滿自信的他認為，他是唯一能打敗工黨與脫歐黨的領導人。

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關鍵字：脫歐,強生,梅伊,歐盟

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