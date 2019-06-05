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家暴啊！他手被蜂螫...老婆一把抓起泡兒子「隔夜尿」　網笑噴：還好不是嘴

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▲手指被蜂螫，老婆一把抓起泡童子尿。（圖／蔡先生提供）

▲原PO手指被蜜蜂螫，老婆見狀抱起兒子的紅色小尿桶，一把抓起他手泡進去。（圖／蔡先生提供）

突發中心／綜合報導

若是不慎被蜜蜂螫到，你會怎麼處理？一名網友就在臉書發文表示，手指在屋外不小心被蜜蜂螫到，他的老婆見狀立刻拿起小兒子的尿桶，一把抓著他的手直接泡了進去，讓他直呼「這樣算不算80」，而不少網友見狀紛紛笑翻，留言「還好不是叮臉上」、「幸好只是叮手指，如果是其他地方...」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文抱怨老婆，日前他的手指在屋外不慎被蜜蜂襲擊，進門後他跟老婆說「俺被蜜蜂叮到了...」，但沒想到，老婆竟二話不說的拿著小兒子隔夜的「童子尿」，一把抓起他的手，硬生生的拉進去泡了一分鐘。

▲手指被蜂螫，老婆一把抓起泡童子尿。（圖／蔡先生提供）

▲原PO泡完童子尿的手竟然真的沒有紅腫，讓他直呼「真的是民俗療法」。（圖／蔡先生提供）

事後他忍不住在臉書PO文吶喊，「這樣算不算80？童子尿真的有用嗎？竟然還是隔夜的」，然而，泡完童子尿的手指最後真的沒有腫起來，原PO也直呼「真的是民俗療法」。

文章一出，不少網友紛紛被原PO老婆的做法笑翻，留言表示「還好叮到手指，萬一是鼻子的話，就好玩了」、「還好不是盯到嘴巴」，還有人開玩笑表示，「外敷不夠，內服會快快好」、「聽過外敷內用嗎 ？比較有效」。

另外，有網友指出，因為蜜蜂的蜂毒蜂屬微酸性，所以使用鹼性阿摩尼亞水（氨水，尿液也有此成分）就可以減緩症狀，「因為尿有氨，不用童子尿，用你自己的也可以」、「蜜蜂螫到你用自己的尿也可以，受傷當下使用保證消腫止痛」。

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關鍵字：家暴,蜜蜂,童子尿

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