顧客IKEA新店店摔破頭！女主管秒包紮還幫扛背板　救護員趕到驚呆：太專業

▲IKEA新店店主管迅速處理好受傷顧客，還幫忙扛長背板讓救護人員方便處理傷患。（圖／羅先生提供）

突發中心／新北'報導

很多大公司都會辦理急救訓練課程，讓員工能在第一時間做出及時處置，而IKEA新店店3日晚間就發生一起顧客摔傷意外，造成頭部撕裂傷，但就在救護人員趕到前，IKEA主管就已將傷者的傷勢止血並做好包紮，隨後還協助消防人員搬運重重的長背板及急救器材，讓救護人員能夠第一時間處理傷患，這個舉動也讓在場救護人員直呼「太專業了」。

一名安和分隊義消在臉書發文表示，3日晚間10時許接獲報案，稱有顧客在停車場摔傷，導致前額及鼻樑有撕裂傷，但就在救護人員抵達地下室接數患者時，「IKEA主管已經幫他做好包紮止血了！﻿」讓在場的消防人員驚訝不已，直呼「第一次看到非廠護有如此專業的表現﻿」。

此外，IKEA主管也全程陪同患者與家屬，甚至在救護人員抵達時協助搬運長背板以及生理監視器，讓救護人員能在第一時間將頭部受傷的患者做出最好的初步急救，而患者在送醫將前額約3公分的傷口縫合後並無大礙。

面對IKEA新店店警衛的引導以及上下層無線電的溝通，再加上員工第一時間的急救和後續的關心，讓消防人員大為讚賞，「完整的引導119和持續的關心顧客，這樣的緊急應變方式非常值得鼓勵，我想顧客的生命安全是受到保障的！﻿」

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