　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

沒做完功課跑去玩！ 9歲兒「弄丟手機」被狠母針刺腳...隔天慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大廈的監視器拍到：明明發現丟了手機，曾在雪地上尋找了好幾個小時。(圖／翻攝自大陸網站)

▲明明弄丟手機時，曾在樓道哭著說，找不到回去就要被打死。（圖／泰州日報

大陸中心／綜合報導

江蘇泰興一位9歲小弟明明（化名）於去年1月，因沒有做完功課就出去玩，期間不慎丟失媽媽手機，惹怒了陳姓惡媽，遭毒打4小時，腳還被縫紉針刺了數十下，最後因「失血性休克並肺脂肪栓塞」致死。當地法院近日宣判，毒媽被判10年，剝奪政治權利2年。

綜合陸媒報導，事發當時，9歲的明明出門玩耍時遺失了母親的手機，他在雪地內找了好幾個小時，仍一無所獲。明明回到家中，將此事告訴媽媽，隨後兩人一起去街上尋找，但都找不到。陳女認為是兒子在說謊，當場扇了明明一巴掌。

兩人回家後，陳女又發現兒子沒有做完功課，瞬間憤怒值爆表，拿木棍痛打兒子達4個小時，期間還用縫紉針刺了明明的腳，次數多達數十下。

救護人員第二天早上接獲報案，稱有男童快斷氣了，他們趕到後發現明明已經死亡，而且從頭至腳都是瘀青，認為原因可疑。警方還在現場發現有用過的膠帶及一根粗木棍。

▲▼ 兒子落街玩弄掉手機　遭母棍毆插針虐待致死。（圖／紅星新聞）

▲明明的手機最終在木亭處被發現。（圖／紅星新聞）

明明的母親後來承認，因為兒子把手機弄丟了、又沒寫作業，一時氣憤才拿木棍責打兒子，又用膠帶捆綁他的手腳；她從當晚6點虐打至深夜11點，一共大概打了5次，期間給孩子喝了幾口水。

她表示，到了深夜，她把明明抱回房間，孩子說了句「媽媽，我不想看到你」，陳女一氣之下回到了自己的房間，隨後就睡下了；到了第二天早上5點，她到明明房間一看，發現兒子已經趴在地上一動不動了。

法院審理後認為，陳女用此方法故意傷害兒子身體，行為已構成故意傷害罪，遂對陳女判處10年有期徒刑，剝奪政治權利2年。

▼明明生前的照片。（圖／紅星新聞）

▲▼ 兒子落街玩弄掉手機　遭母棍毆插針虐待致死。（圖／紅星新聞）

ET快訊
Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸！穿熱褲睡姿被偷拍PO上
日職／王柏融打瘋了單場5支5　打擊率突破三成大關
午後強對流來襲！　全台12縣市發「大雨特報」警戒

關鍵字：虐童,狠母,家暴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

送禮誘騙14名女童！2年強姦26次...湖南「變態淫魔」被判死

窗戶招牌「炸飛」　山東一麵店疑似「瓦斯罐爆炸」已致3人受傷

美國又出狠招！申請簽證需交出5年「社群賬號」　中方回應…

回應FedEx「誤寄」事件　陸郵政局：外企須遵守中國法律

沒做完功課跑去玩！ 9歲兒「弄丟手機」被狠母針刺腳...隔天慘死

罹癌女懷疑超商賣地溝油　「20名幼稚園童」前割喉員工3歲女兒！

延遲2周！　美國6月15日加徵大陸商品關稅

《白皮書》將鐵的真相昭示天下！環時：談判中美國3次出爾反爾

中美防長香格里拉隔空喊話　魏鳳和：個別大國製造亂局

我們不是好欺負的！環時：中方調查FedEx是負責理性之舉

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

2020願承擔「任何重要職務」！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

陳小春曝Jasper近況！　坦言「我沒辦法接受他再出來」

送禮誘騙14名女童！2年強姦26次...湖南「變態淫魔」被判死

窗戶招牌「炸飛」　山東一麵店疑似「瓦斯罐爆炸」已致3人受傷

美國又出狠招！申請簽證需交出5年「社群賬號」　中方回應…

回應FedEx「誤寄」事件　陸郵政局：外企須遵守中國法律

沒做完功課跑去玩！ 9歲兒「弄丟手機」被狠母針刺腳...隔天慘死

罹癌女懷疑超商賣地溝油　「20名幼稚園童」前割喉員工3歲女兒！

延遲2周！　美國6月15日加徵大陸商品關稅

《白皮書》將鐵的真相昭示天下！環時：談判中美國3次出爾反爾

中美防長香格里拉隔空喊話　魏鳳和：個別大國製造亂局

我們不是好欺負的！環時：中方調查FedEx是負責理性之舉

蔡英文兌現跟「館長」承諾　親赴彰化襪子工廠背後有洋蔥

妙齡港女觀光證件遺落計程車　 熱心警積極迅速找回好感動！

向救難人員敬禮！步行背運7小時　金礦山屋傷者終獲救

送禮誘騙14名女童！2年強姦26次...湖南「變態淫魔」被判死

桌下探出一顆毛毛頭！　小虎斑睡前輕喵「搖尾討摸摸」

WINNER姜昇潤「頸椎突出」急送醫！　行程喊卡道歉

粽子節來了香菇大漲　金門海巡查獲300公斤大陸香菇

競選主題曲曝光！《看見未來》台味十足　「總統愛選賴清德」

李佳芬前門進，市長後門走...　韓國瑜夫婦看戲有點不尋常

工人騎樓偷萬元小折狡辯　老母監視器認出…就是我的不肖子

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

大陸熱門新聞

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全..

安徽大媽闖紅燈　大螢幕放送個資

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

床的世界、和成研發長照產品登陸

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽..

下體狂飄惡臭！8歲女童送醫挖出..

中方最新態度：主權問題絕不退讓

規模大6倍　廈門五通新碼頭3日..

魏鳳和：敢分裂台灣，中國軍隊不..

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友..

海上女神一家親 　天津媽祖今來..

美國6/15加徵大陸商品關稅

傳承媽祖文化　兩岸借力新媒體

江西10歲男童霸凌女同學被亂刀..

更多熱門

相關新聞

男子對家人連續施暴　老父怒告逆子

桃園市徐姓男子曾因家暴入監服刑，去年服刑期滿返家後，今年1月與2月連續對父親與弟弟威嚇辱罵，其中曾持刀要揮砍親弟弟讓老爸看不下去，憤而大義滅親怒告徐違反家暴；徐男在偵訊時坦承犯行，桃檢偵結以違反家庭暴力防治法提起公訴。

謊稱女兒重病要手術　母騙醫10年

逼3子女戴項圈　父：沒寫作業就電

狠父虐5歲女　扔進烤爐焚屍：這樣就沒人知道

阻止家暴挨告傷害　正義哥：不後悔

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

世界最危險職業！每7天有1人身亡

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸出」

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面