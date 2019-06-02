沒做完功課跑去玩！ 9歲兒「弄丟手機」被狠母針刺腳...隔天慘死

▲明明弄丟手機時，曾在樓道哭著說，找不到回去就要被打死。（圖／泰州日報）

大陸中心／綜合報導

江蘇泰興一位9歲小弟明明（化名）於去年1月，因沒有做完功課就出去玩，期間不慎丟失媽媽手機，惹怒了陳姓惡媽，遭毒打4小時，腳還被縫紉針刺了數十下，最後因「失血性休克並肺脂肪栓塞」致死。當地法院近日宣判，毒媽被判10年，剝奪政治權利2年。

綜合陸媒報導，事發當時，9歲的明明出門玩耍時遺失了母親的手機，他在雪地內找了好幾個小時，仍一無所獲。明明回到家中，將此事告訴媽媽，隨後兩人一起去街上尋找，但都找不到。陳女認為是兒子在說謊，當場扇了明明一巴掌。

兩人回家後，陳女又發現兒子沒有做完功課，瞬間憤怒值爆表，拿木棍痛打兒子達4個小時，期間還用縫紉針刺了明明的腳，次數多達數十下。

救護人員第二天早上接獲報案，稱有男童快斷氣了，他們趕到後發現明明已經死亡，而且從頭至腳都是瘀青，認為原因可疑。警方還在現場發現有用過的膠帶及一根粗木棍。

▲明明的手機最終在木亭處被發現。（圖／紅星新聞）

明明的母親後來承認，因為兒子把手機弄丟了、又沒寫作業，一時氣憤才拿木棍責打兒子，又用膠帶捆綁他的手腳；她從當晚6點虐打至深夜11點，一共大概打了5次，期間給孩子喝了幾口水。

她表示，到了深夜，她把明明抱回房間，孩子說了句「媽媽，我不想看到你」，陳女一氣之下回到了自己的房間，隨後就睡下了；到了第二天早上5點，她到明明房間一看，發現兒子已經趴在地上一動不動了。

法院審理後認為，陳女用此方法故意傷害兒子身體，行為已構成故意傷害罪，遂對陳女判處10年有期徒刑，剝奪政治權利2年。

▼明明生前的照片。（圖／紅星新聞）