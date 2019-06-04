「不是我死，就是兒亡」！父親生前預告一語成讖　血肉模糊魂斷逆子刀下

▲胡父生前曾向鄰居訴苦「不是我死，就是兒亡」，沒想到一語成讖慘死兒子刀下。（圖／記者陳凱力翻攝）

突發中心／綜合報導

39歲胡姓男子1月底才出獄與65歲父親同住，31日2人發生爭吵，胡男竟持刀將父親砍死，還載到溪洲橋下棄屍，被鄰居發現後案情才曝光。由於父子長期不和，胡父生前還曾向鄰居訴苦「不是我死，就是兒亡」，沒想到竟一語成讖，慘死在兒子刀下。

3日下午4時許，有鄰居見胡男將車停在家門口，搬東西到後車廂，但後車廂卻露出一隻手，而由於31日他與父親發生激烈爭吵，自此之後就再也不見胡父蹤影，鄰居驚覺有異，趕緊通知胡父弟弟報警，這起凶殺案才曝光。

▲胡男被帶回警局不發一語。（圖／記者陳凱力攝）

胡父曾擔任3任里長，平時與地方民代交情不錯，鄰居都稱他為「老里長」，而胡男有家暴前科，以打零工維生，因毒品等案服刑2年餘，1月底才出獄與父親同住，不過父子長期不和是附近鄰居都知道的事情。

據鄰居表示，胡男平時狀況很多，還曾將胡父打到骨折，而胡父也曾向鄰居訴苦「遲早會出事，不是我死，就是兒亡」，但沒想到最後竟真的遭到兒子殺害，讓人不勝唏噓。

【更多新聞】

砍父20刀再棄屍！逆子曾PO文「想念媽咪、爸爸」 照片中竟不是生父

單親父「曾選2次里長」！好心接他同住...逆子卻狠砍20刀再伴屍3天

顧客IKEA新店店摔破頭！女主管秒包紮還幫扛背板 救護員趕到驚呆：太專業