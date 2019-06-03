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處理後事！鄰居伯「搬來神秘皮箱」…曝光外婆20年秘密　他驚嘆：花不到6萬

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▲▼ 病人,生病,點滴,住院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO外婆很早就準備好身後事。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友在PTT貼文，談到關於身後事的事情，直言「真的應該早早交代好」，說外婆98歲過世，當時晚輩們回老家要幫忙準備後事時，才發現外婆早就準備好各種東西，塔位早在20年前先買好，還交待身後物給左右鄰居，並存了一筆20萬喪用專戶，最後辦喪事總花費不到6萬元，讓他忍不住直呼：「外婆太猛了吧！」

這位網友在PTT的StupidClown回文，文中表示，他的爺爺過世時89歲，但大約65歲就開始失智，什麼都沒交代的情況下，葬儀社便包套處理，整個過程花了60萬元，「還出現了完全沒有事前說明的辣妹儀隊，繞著棺材跳大腿舞」。

請繼續往下閱讀...

接著他透露「外婆就是另一個極端」，說依身分證來看，外婆享年98歲，當時在和醫院確定放棄急救後，晚輩們就先回老家準備，「神奇的是除了親戚和葬儀社，前後左右的鄰居都來了」。

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▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲和醫院確定放棄急救後，原PO就回老家準備外婆後事。（示意圖／pixabay）

在清點要準備的物品時，點到「衣服跟老人嫁妝」，對面阿伯突然扛來一個皮箱「抵挖家抵挖家」，說是外婆在70歲那年就寄放了這些東西；點到「骨灰罈」時，隔壁阿婆也拿出一個黑包裹，裡面還有收據，是外婆2002年買的。

外婆也在不知道多久前，就和道場說好喪禮事宜，每年法會還會提一次，所以不用請師父，「葬儀社小哥的笑容開始僵硬，表弟小聲的說我們好像可以直接請他回去了」；不只如此，訃聞也請退休教師大舅擬好稿，印製則是過去開印刷行的二舅負責；另外，外婆還在75歲的時候就把塔位買好了。

▲▼骨灰,骨灰罈,骨灰罐。（示意圖／達志影像）

▲外婆將骨灰罈寄放在鄰居那。（示意圖／達志影像）

原PO表示，「這時我非常擔心葬儀社會說這攤他們不做了」，因為依外婆交代，不要儀隊、不要哭母、不准請外面道士、不需外人司儀，一律由道場住持主持，也不特別燒紙，「葬儀社的提案清單一樣一樣被劃掉，整場喪禮準備洋溢著微妙的氣氛。」

外婆周全到讓幾個後輩猜測討論，「都不要那棺材需要嗎？」「欸你覺得等一下誰會從車庫牽一口棺材出來？」「我覺得棺材放在後面胡伯伯家」。但因為外婆並沒有準備棺材，所以他們便買了一口棺。

喪禮,禮儀師,殯葬業。（圖／達志影像／示意圖）

▲最後只買了一口棺、搭棚、租靈車。（示意圖／達志影像）

對完清單後，葬儀社小哥相當絕望「除了棺還需要什麼嗎？」最後加上的條件則是「嗯……幫我們搭個棚子」、「外面掛兩盞紅燈籠」、「喔出殯那天要靈車，不要花車，這樣就好」。結果總結下來，棺一口、棚一座、車一輛，「總花費不到6萬的樣子」。

原PO最後補充，外婆早早就開好專戶，備好有20萬辦喪用，「土地房子到金銀戒指（包含留給外傭一枚）全都交代好，白紙黑字放在神桌下」，讓他忍不住驚嘆「外婆太猛了吧！」原PO媽則相當淡定「你外婆還躲過美軍轟炸，當然猛」。

看到貼文後，其他網友紛紛直呼，「外婆的觀念非常好也準備得非常棒耶」、「外婆那麼聰明，應該分享去聰明板啊」、「75歲就在準備了，準備超過20年還能缺什麼」、「外婆心思縝密，20年前就準備好東西，猛」、「會不會其實棺材也有準備，只是忘了在哪」、「強者，身後事自己決定」。

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關鍵字：外婆,過世,身後事,PTT

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