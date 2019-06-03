搭客運！隔壁男子「雙腿大開貼她腿」...女客狂喊噁　男網友吐苦衷

▲許多男性表示，因為生理構造，很多人都習慣把腳張開。（圖／記者朱世凱攝）

網搜小組／綜合報導

「不會覺得貼到隔壁乘客的腿很噁心嗎？」一名女網友在PTT上抱怨，搭乘大眾交通工具時，常遇到把腿打超開的男生，讓她不解為何不收斂一點，要影響到別的乘客。不過對此男性朋友們則是大聲喊冤，表示是因為生理構造他們才會開腿，「男生下面多一支加熱棒，要散熱」，引發男女鄉民熱議。

一名女網友日前在PTT女孩版上發問，她表示每次坐大眾交通工具，都看到有男乘客坐著時把腳打超開，就算貼到隔壁乘客的腿也不會收回來，「不覺得貼到別人很噁心嗎？」原po表示自己平時搭客運因為行李很多的關係，自己的腳不得不打開，如果隔壁男生也張開腿根本無法避開，「被貼腿貼到超火的」。

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▲原po指出，搭客運時常和隔壁男乘客腿貼腿，覺得噁心。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

原po隨後也詢問廣大網友，是不是因為男生「腳合起來生殖器會痛」才有此舉，「有沒有卦？」

對此男鄉民則出面喊冤，表示其實是因為腿合起來下體容易悶熱，所以才會習慣張開，「確實夾緊的話會夾到蛋蛋，很不舒服」、「男生下面多一支加熱棒，要散熱，請多體諒一下」、「你可以在腿中間放兩顆蛋然後併攏看看，再來問這個問題」、「蛋蛋會撐開啦，對女性同胞說sorry」。

不過女網友們都超有共鳴，表示可以體諒，但有些人真的開到不行太自私，「我天天搭火車通勤真的大部分男生都毫不在意的雙腿大開，每次都要自己拚命閃，真的很討厭」、「會開腿的人，都有體味嘔嘔嘔」、「有沒有顧慮到別人而已」、「沒必要開到貼到別人吧，自私而已」、「阿女生有胸部不就要手放很寬，講什麼屁話」。

▲大眾交通工具座位空間有限，常常不小心和其他乘客肢體接觸。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

對此也有人勸大家理性勿戰，認為開腿對男生來說的確會比較舒服，有時候也不是故意的，只是下意識的行為，「如果你真的覺得被冒犯到，提醒一下對方就好。」另外也有人抓到原po破綻，回說「阿妳自己不是也行李放中間腿開開，還先怪別人......。」

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