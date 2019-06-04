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大陸連發3條赴美警告！　提醒遊客謹慎前往、提高安全意識

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▲▼大陸連發3條赴美警告，提醒遊客近期謹慎前往美國。（圖／翻攝自《環球時報》）

▲大陸連發3條赴美警告，提醒遊客近期謹慎前往美國。（圖／翻攝自《央視新聞》）

大陸中心／綜合報導

中美貿易戰打到現在已經涉及多方面。大陸官方4日發出多條公告提醒，中國遊客近期謹慎前往美國旅遊。赴美中國公民和在美中資機構要提高安全意識。

中國文化和旅遊部4日下午在記者會上表示，「近期，美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發。提醒中國遊客充分評估赴美旅遊風險，及時了解旅遊目的地治安、法律法規等資訊，切實提高安全防範意識，確保平安。本提醒有效期至2019年12月31日。」

另外，中國外交部也表示，近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美的中國人。公告提醒，「赴美國中國公民和在美國中資機構提高安全意識，注意加強防範，妥善積極應對。如遇緊急情況，請及時與中國駐美國使領館聯繫尋求協助。」

而中國教育部3日曾發佈今年第1號留學預警。預警中指出，「一段時間以來，中方部分赴美留學人員的簽證受到限制，出現簽證審查週期延長、有效期縮短以及拒簽率上升的情況，對中方留學人員正常赴美學習或在美順利完成學業造成影響。」提醒中國學生和學者，需要在留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應的準備。

國際合作與交流司副司長徐永吉3日表示，美方無端指責中國學生學者在美開展「非傳統間諜活動」，不斷滋擾，今年一季度中方公派赴美留學拒簽率高達13.5%，而去年一整年的拒簽率僅為3.2%。

根據國家留學基金管理委員會的統計，2018年，中方計劃公派赴美留學10313人。其中因簽證問題無法按原計劃赴美331人，佔計劃派出人員數量的3.2%，而今年一季度中，中方計劃公派赴美留學1353人，因簽證問題未能成行182人，佔計劃派出超過13.5%。
 

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關鍵字：中美貿易戰,赴美遊客,留學預警,文化和旅遊部,外交部

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